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Feijóo elogia la gestión de Moreno, "un buen tipo": "El cambio que ha dado a Andalucía es el que daremos a España"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes la "buena gestión" en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, al que ha definido como "un buen tipo", y le ha puesto como modelo a seguir si llega al Palacio de la Moncloa. A su entender, su balance es "uno de los más impresionantes de un político en la historia de la España de las autonomías" porque cogió a esta región "a la cola de todos los ránkings" y los ha mejorado, siendo "motivo más que suficiente" para revalidar el Gobierno andaluz.

"El cambio que le ha dado Juanma a Andalucía es el cambio que le daremos a España cuando los españoles nos den la oportunidad", ha declarado Feijóo en un foro organizado por 'La Razón', en el que ha presentado la conferencia-coloquio de Moreno.

Feijóo ha puesto en valor la gestión de Moreno estos siete años en Andalucía y ha subrayado que "cuando un gobernante hace las cosas bien, es honrado y dice la verdad, le va bien". Según ha recalcado, la "buena gestión no necesita adornos" porque "la mayoría de las veces los resultados hablan por sí solos".

Como ejemplo de ello, ha citado el incremento del PIB en términos reales del 2,9%, el incremento de la inversión extranjera del 90%, el incremento de las exportaciones del 25,5% o la reducción histórica del paro y la caída del paro juvenil.

Además, ha resaltado que "han bajado los impuestos hasta ser la cuarta comunidad con menor carga fiscal" y ha subido "un 57% el gasto social y un 46% el gasto en educación". A su entender, su política impositiva demuestra que se "puede pagar menos y recibir más".

Feijóo ha recalcado que esos datos son "motivos más que suficientes para revalidar una gran mayoría" porque demuestran que hoy Andalucía "es una tierra mucho mejor para vivir, estudiar, emprender, trabajar, invertir" y "para construir un proyecto de futuro".

"INSTAURÓ LA LIMPIEZA EN LAS INSTITUCIONES ANDALUZAS"

Además, el presidente del PP ha destacado que Moreno instauró "la limpieza en las instituciones andaluzas", ya que "desmontó la mayor estructura de corrupción" que se conoció en España a la luz de las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo, en alusión a casos como el de los ERE.

A su llegada al Palacio de San Telmo, ha proseguido, Moreno se puso a servir a los andaluces y "no a servirse de ellos". "Y también solo por eso creo que merecería un buen resultado el 17 de mayo", ha apostillado, subrayando que todo eso lo ha hecho a pesar de los "impedimentos" que le ha puesto el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este punto, ha indicado que Andalucía ha sido víctima del "abandono, de la desidia y de la discriminación del Gobierno" de Sánchez, citando los datos del modelo de financiación diseñado por la exvicepresidenta y candidata socialista, María Jesús Montero.

"OLVIDO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA"

También ha criticado a Pedro Sánchez por el "olvido absoluto de las infraestructuras en Andalucía", las hídricas, las autovías o las ferroviarias. A este respecto se ha referido al accidente de Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas el pasado 18 de enero.

"Y este accidente, que ya está en los juzgados, pues ya está dejando cosas indiciariamente claras. Negligencia, insensibilidad, mentiras en el relato de las causas del accidente y la desfachatez del Gobierno al intentar una nueva maniobra de propaganda para desviar la atención de su responsabilidad", ha denunciado.

Feijóo ha dicho que las víctimas "siempre" van a tener al PP a su lado y ha garantizado que no pueden descansar "hasta saber la verdad, y hasta que se depuren todas las responsabilidades" para que no vuelva a suceder ninguna tragedia como ésta.

"Les aseguro que con los datos que tenemos pudo ser evitable", ha afirmado, para añadir que el número de incidencias señaladas por los maquinistas en ese tramo "era suficiente como para inspeccionar ese tramo con detalle y poder detectar que esa vía estaba rota".

Además, ha criticado el "desdén" con el que el Ministerio de Transportes ha tratado a Málaga, "la sexta ciudad de España". "La capital del turismo de la Costa del Sol, y probablemente una de las capitales de turismo del mundo, se queda desconectada durante meses. Y no pasa nada", ha censurado.

"UN BUEN TIPO" Y "UNA BUENA PERSONA"

El presidente del PP, que ha definido a Moreno como su "amigo", ha resaltado que Andalucía está gobernada "por un gestor y por un líder político". "Pero además es que es un buen tipo, es una buena persona", ha exclamado.

Tras señalar que Moreno "está con su pueblo, se ríe con él, celebra con él" y "además llora con él", ha recalcado que en estos siete años ha "cambiado" Andalucía, demostrando que "no estaba condenada ni a la parálisis, ni a la decadencia, ni a la corrupción".

Finalmente, ha puesto en valor el currículum de Moreno porque ha sido concejal, secretario de Estado y presidente de una comunidad autónoma, pasando por las tres administraciones. Es más, ha dicho que fue "líder de la oposición" y eso "da mucho prestigio". "Estoy convencido que el 17 de mayo tendrá el resultado que merece. Y cuando se abran las urnas en toda España, Andalucía tendrá el Gobierno que merece", ha concluido.

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