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La Copa del Rey declara el estado de felicidad colectiva desatada en San Sebastián

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San Sebastián, 20 abr (EFE).- La exhibición de la Copa del Rey desde la balconada del Ayuntamiento por los jugadores de la Real Sociedad ha declarado esta tarde el estado de felicidad colectiva en San Sebastián.

Una situación anímica en la que la afición donostiarra entró el sábado con la victoria ante el Atlético de Madrid y que ha alcanzado el éxtasis este lunes con el recibimiento al equipo en los jardines de Alderdi Eder.

El mismo lugar en el que el histórico equipo ganador de las dos ligas de los años 80 recibió el homenaje de media Gipuzkoa ha vuelto a ser escenario este lunes de la comunión entre la plantilla realista y la afición txuri urdin que ha abarrotado este mítico enclave donostiarra, situado entre la bahía de La Concha y la casa consistorial.

El momento de mayor euforia ha tenido lugar a las siete y media de la tarde, cuando el capitán realista, Mikel Oyarzabal, con la Copa del Rey en sus manos ha salido al balcón del Ayuntamiento para ofrecer el trofeo a los miles de aficionados que abarrotaban Alderdi Eder desde cerca de dos horas antes. EFE

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