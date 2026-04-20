La Comisión Europea pide al TJUE que se declare incompetente en el caso ERE de Andalucía

Sevilla, 20 abr (EFE).- La Comisión Europea ha propuesto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se declare "incompetente" para responder a las dudas que le planteó la Audiencia de Sevilla en una cuestión prejudicial previa a la revisión de las condenas dictaminada por el Constitucional para el caso ERE en Andalucía.

"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia de Sevilla", concluye el escrito de observaciones hecho por el principal órgano ejecutivo de la UE ante el dicho tribunal europeo, al que ha tenido acceso EFE este lunes y que adelanta Diario de Sevilla.

El planteamiento de la cuestión prejudicial se produjo tras el amparo concedido por el Tribunal Constitucional a los principales condenados del caso ERE en Andalucía, como los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

La Audiencia sevillana, que debe dictar nuevas resoluciones ajustadas a lo sentenciado por la corte española de garantías (TC), cuestionó que dicho amparo fuera del todo compatible con el derecho de la Unión Europea. EFE