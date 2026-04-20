La Agencia Espacial Europea instalará una segunda antena de seguimiento en Cebreros(Ávila)

Ávila, 20 abr (EFE).- La estación de seguimiento que la Agencia Espacial Europea (ESA) tiene en el municipio abulense de Cebreros desde el año 2005, contará con una segunda antena de 20 metros de diámetro en el verano de 2027, para realizar un seguimiento de las misiones en el espacio profundo.

Así lo ha anunciado este lunes Jorge Fauste, del Departamento de Operaciones ESA y Operations Manager de la estación cebrereña, antes de ofrecer una conferencia en el marco de una exposición conmemorativa en torno a los 20 años de dicha estación espacial y los 50 de la red ESTRACK.

Y es que este municipio abulense alberga la sede de la única Antena de Espacio Profundo en Europa de la Agencia Espacial Europea (ESA), la OSA 2, "Deep Space Antenna 2".

Se trata de una de las tres antenas que la ESA tiene en todo el mundo, junto con sus homólogas denominadas OSA 1, en New Norcia (Australia), y la OSA 3, en Malargüe (Argentina).

Con motivo de esta efeméride, Fauste ha dado a conocer los trabajos que se están realizando para instalar una segunda antena en la estación abulense, con unos 20 metros de diámetro, a unos 300 metros de distancia de la actual, cuyo diámetro es algo superior, con 35 metros.

El director de la Estación de Cebreros ha explicado que este proyecto, que podría estar finalizado durante el verano de 2027, se acomete en cooperación comercial con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) "Esteban Terradas" y una empresa noruega.

Jorge Fauste ha expresado el deseo de que la Estación cebrereña esté "bien situada" para misiones como el reciente sobrevuelo lunar de 'Artemis II' por parte de la NASA.EFE

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