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Juzgan a un hombre acusado de matar a su mujer y enterrar el cuerpo bajo hormigón en un polígono de Málaga

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Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a un hombre para el que la Fiscalía solicita 15 años de prisión al acusarlo de presuntamente estrangular a su mujer por celos, tras decirle que quería el divorcio, y mantener enterrado el cuerpo bajo hormigón en una nave de un polígono de Málaga durante seis meses en marzo de 2022.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado y la víctima convivían en la vivienda donde ocurrieron los hechos en la capital malagueña junto a las dos hijas en común. El 28 de marzo tuvo una fuerte discusión con la víctima "motivada por celos tras comunicarle esta su intención de divorciarse".

Así, según esta acusación, el hombre supuestamente comenzó un forcejeo con ella y, "guiado por el ánimo de acabar con su vida y con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad", presuntamente apretó su cuello con las manos "fuertemente, hasta producirle la muerte por estrangulamiento".

Posteriormente, sigue el ministerio fiscal, y "con la intención de deshacerse del cadáver", supuestamente lo habría introducido envuelto en una manta y cubierto por un plástico en un bidón que utilizaba para su trabajo y lo habría llevado en una carretilla hasta su furgón y luego hasta la nave industrial de su propiedad en un polígono de la capital malagueña.

En dicho lugar, "excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima", junto con su bolso y demás efectos personales, como tarjetas bancarias; y después cubrió toda la zona con hormigón y pesada maquinaria, "regresando tras esta acción a su domicilio".

El cuerpo fue encontrado en septiembre de ese año por agentes de la Policía Nacional, que lograron llegar hasta el cadáver gracias a la investigación y tras confesar el acusado, sobre el que se habían centrado las pesquisas. Desde marzo, el hombre hizo creer a los familiares y amigos que se había marchado voluntariamente.

Pero en una de sus declaraciones cayó en contradicciones y terminó reconociendo que había estrangulado a su pareja, de origen brasileño, en el transcurso de una discusión. En el juzgado, volvió a admitir los hechos y se acordó su ingreso en prisión.

Cuando fue encontrado el cuerpo, la víctima presentaba varias heridas y fracturas "compatibles con la muerte violenta por anoxia encefálica de la víctima", determinándose la causa fundamental de su muerte "la asfixia mecánica por estrangulación con las manos del acusado".

Para el fiscal, el acusado posee "un completo y contrastado conocimiento de los hechos y la ilicitud de los mismos", por lo que sus actuaciones están "conformes a esa comprensión y no posee causas psíquicas que gocen de la suficiente profundidad para afectarle sus capacidades intelectivas y volitivas".

Por estos hechos, le acusa de un delito de homicidio y considera que debe aplicarse las circunstancias que agravan la pena de género y de parentesco. Además de prisión, solicita que se le imponga la privación de la patria potestad de las dos hijas en común con la víctima y la prohibición de aproximarse a estas durante 16 años.

También estima que se acuerde la libertad vigilada durante diez años y solicita que el acusado indemnice a las hijas menores comunes y herederas de la víctima, con 150.000 euros a cada una.

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