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Jon Uriarte: “Vamos a darlo todo por no defraudaros”

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Bilbao, 20 abril (EFE).- Jon Uriarte, reelegido el pasado sábado como presidente del Athletic Club para los próximos cuatro años, pronunció este lunes en la sede de Ibaigane sus primeras palabras como máximo mandatario rojiblanco de forma oficial en las que aseguró que él y su junta van a "darlo todo" por no defraudar.

En su discurso, Uriarte se mostró agradecido con “todos los socios y socias por su apoyo y mensajes de ánimo”.

Todos ellos, además de los miembros de la junta electoral presidida por Ainhoa Gutiérrez, le acompañaron en esta primera intervención como nuevo presidente rojiblanco.

“Seguimos llenos de ilusión y cargados de energía para hacer crecer al Athletic en todos los campos: el deportivo, el social, el económico y, por supuesto, en el transversal”, afirmó.

“Hace cuatro años nos subíamos a un tren en marcha del que no conocíamos cómo funcionaba su cuadro de mandos. Esta vez estamos mucho más preparados. Tenemos la experiencia de estas cuatro temporadas, que han sido muy buenas y nos van a ayudar a llevar al club al siguiente nivel”, aseveró de forma rotunda.

Sobre sus planes más inmediatos, el empresario bilbaíno señaló. "En el próximo mes o mes y medio vamos a hacer un diagnóstico de la situación del club, al igual que hicimos hace cuatro años”. “Posteriormente, junto con los equipos ejecutivos de Ibaigane y de Lezama, vamos a preparar un plan de acción para los próximos cuatro años”, apostilló.

Más allá de lo meramente institucional, Uriarte también hizo referencia al duelo que este martes enfrenta al Athletic y Osasuna en San Mamés, que calificó como “un partido importantísimo”. “Nos jugamos mucho y necesitamos el calor y el ánimo de todos los aficionados. Espero que vayan todos a San Mamés a animar”, conminó.

“Tenemos confianza en que vamos a ser capaces de sacar este partido adelante, pero no podremos hacerlo si no estamos unidos. Necesitamos el apoyo de todas y todos para poder conseguir los tres puntos, conseguir esa cifra que nos asegure la permanencia y poder aspirar a cotas mayores”, concluyó. EFE

fr/jl

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