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Iberdrola cree que los expedientes de la CNMC llevarán la discusión "hacia lo técnico"

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Madrid, 20 abr (EFE).- El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha dicho este lunes que la incoación de expedientes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la investigación del apagón del pasado 28 de abril "hace bien porque va a llevar la discusión hacia lo técnico, hacia lo regulatorio".

El directivo ha señalado la necesidad de centrarse en "la base técnica de la discusión, que es muy compleja, porque es un fenómeno eléctrico, y eso lo hemos dicho desde el primer minuto. Necesitamos colocar sobre la base técnica de la discusión a los técnicos", ha señalado el directivo en su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga el 'cero eléctrico'.

Ruiz-Tagle ha añadido que "nos vamos a dar cuenta de que teníamos bastantes 'gaps' regulatorios en un sistema que ha ido avanzado técnicamente, pero que tenía vacíos regulatorios".

La CNMC comunicó el viernes la apertura de una veintena de expedientes al operador del sistema, Red Eléctrica, y a las empresas Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol Generación Eléctrica, la asociación nuclear Ascó-Vandellós y Bahía de Bizkaia Electricidad (participado por BP y el Ente Vasco de la Energía).

Preguntado por la diputada de Junts Pilar Calvo por la diferencia entre las gravedad de los diferentes expedientes abiertos por la CNMC -muy grave en el caso de Red Eléctrica y grave, en el resto-, Ruiz-Tagle ha señalado que las faltas se clasifican en "leve, grave y muy grave".

En esta clasificación, ha explicado que, la muy grave hace referencia "a los fallos directos en relación con poner en riesgo el suministro y las personas".

Mientras que las "menos graves" son las se refieren al "mantenimiento de instalaciones que no ponen en riesgo el suministro".

"Con lo cual, se hace ya una diferencia plausible en la jerarquización de las penalizaciones que se aplican", ha apuntado el directivo.

"Que yo tenga cuatro, cinco, seis expedientes, esto no va de cantidades, va de gravedad. Aquí basta tener un expediente muy grave para que la situación sea muy preocupante", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que pueden tener varios expedientes porque había muchas plantas conectadas y ha señalado que la CNMC ha tomado "dos años de operación" donde ha observado "supuestos comportamientos anómalos" a la hora de incoar estos expedientes.

Ruiz-Tagle ha añadido que estos expedientes les darán derecho a conocer de qué se les acusa y derecho a defenderse.

Por otra parte, respecto al informe del panel europeo de expertos Entso-e, Ruiz-Tagle ha destacado que es "la primera vez" que este organismo analiza un incidente con uno de los afectados dentro de su foro.

Así, ha señalado que tanto el operador portugués, como el español, estaban incluidos dentro de este foro de expertos que tenía acceso a todas las informaciones. "Nosotros queremos tener acceso a estas informaciones", ha dicho. EFE

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