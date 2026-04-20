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Sumar se volcará en la campaña de Por Andalucía para "desenmascarar" a Moreno, "un lobo con piel de cordero"

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Los partidos de Sumar han destacado que se volcarán en la campaña electoral de los comicios del 17 de mayo para apoyar la candidatura de Por Andalucía y "desenmascarar" la "supuesta moderación" del presidente de la Junta, el 'popular' Juanma Moreno, al que ha definido como un "lobo con piel de cordero".

En rueda de prensa conjunta con el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño ha valorado positivamente el acto que tuvieron este domingo en Sevilla los partidos presentes en el Gobierno por la cuota del socio minoritario (IU, Más Madrid, Comuns, y Movimiento Sumar), que dan un nuevo paso en su alianza.

También ha declarado que pudieron brindar su respaldo a la candidatura de Por Andalucía que encabeza el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, con un mitin conjunto que, según sus palabras, fue un "chute de optimismo e ilusión" de cara a que la izquierda alternativa pueda ser la clave para derrotar a Juanma Moreno en estos comicios.

Urtasun ha criticado que la apelación del candidato del PP al "voto útil" tras el pacto de su partido con Vox en Andalucía es "falsa e hipócrita", pues "todo el mundo sabe" que si tiene que pactar con el partido comandado por Santiago Abascal lo va a hacer.

De hecho, ha denunciado que Juanma Moreno comparte "programa" con Vox en materia económica y que es un "lobo con piel de cordero". De hecho, ha prometido que van a "desenmascararle" para demostrar que su "supuesta moderación" no existe en realidad, aludiendo por ejemplo a la degradación que a su juicio padecen los servicios públicos con su gestión al frente del Gobierno autonómico.

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