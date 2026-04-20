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Vox menosprecia la reunión de ex críticos y recuerda que Vidal-Quadras pidió el voto para el PP en las últimas europeas

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El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha menospreciado este lunes la reunión que tienen previsto celebrar los excargos críticos con la cúpula del partido, que encabezará Alejo Vidal-Quadras, y ha recordado que el fundador de Vox y expolítico 'popular' ya pidió el voto para el PP en las elecciones europeas de 2024.

Los críticos y excargos de Vox anunciaron una reunión para el próximo 20 de junio en Madrid este fin de semana. El objetivo es analizar la situación de la formación y diseñar la "construcción de una alternativa", habida cuenta de que perciben que se "alinea con posiciones totalitarias" y "purga su mejor capital humano". Cuentan con Alejo Vidal-Quadras, que dejó Vox en 2015, como cabeza del acto.

Fúster ha ironizado con los motivos para criticar a Vox, recordando que acaban de firmar un acuerdo "maravilloso" con el PP para conformar un gobierno de coalición en Extremadura.

Y, "con todos sus respetos" a Vidal-Quadras, ha recordado que ya pidió el voto para el PP en las europeas de 2014. "Se va a poner muy crítico con Vox el que pide el voto para el PP", ha zanjado.

Por otro lado, ha evitado pronunciarse sobre la demanda que el exdirigente de Vox Javier Ortega Smith presentará ante la Justicia ordinaria por vulneración de sus derechos fundamentales por su expulsión de Vox, que ya es definitiva. "No hablo de gente que no está en mi equipo", se ha limitado a señalar.

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