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Defensa publica una convocatoria de 2.944 plazas para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil

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El ministerio de Defensa ha publicado 2.944 plazas de oficiales y suboficiales de ingreso directo y para la promoción interna de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, previstas para 2026 y entre las que se contempla tanto el ingreso directo como la vía de promoción.

Así lo refleja la cartera de Margarita Robles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) en el que detalla que 1.337 plazas están previstas para la vía de ingreso directo, mientras que las 1.607 restantes serían por vía de promoción.

De esta manera, se han abierto un número de plazas similar a la convocatoria anterior de 2025, al disponer de alrededor de un 55 por ciento de plazas de promoción interna en las FAS.

Asimismo, para personal militar de Tropa y Marinería se ofertan 1.261 plazas por promoción a las escalas de suboficiales, de las cuales se reservan el 80% del total de las plazas para el acceso a la escala de suboficiales y 120 a las escalas de oficiales.

La convocatoria está detallada en la página web oficial de Defensa (https://reclutamiento.defensa.gob.es) o en el punto de acceso general en el que se recoge toda la información necesaria para acceder a las plazas (https://administracion.gob.es).

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