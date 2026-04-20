Convocadas 3.000 plazas de oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas y Guardia Civil

Madrid, 20 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa ha convocado para este 2026 casi 3.000 plazas de oficiales y suboficiales en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil a las que se puede acceder de forma directa o mediante promoción interna.

En concreto son 2.944 plazas de las dos escalas, que se distribuyen en 1.337 por vía de ingreso directo y 1.607 por vía de promoción, ha informado Defensa en un comunicado.

Este año, alrededor de un 55 % de las plazas se destinan a facilitar la promoción interna dentro de las Fuerzas Armadas, cifras similares a las del año 2025.

Asimismo, para personal militar de tropa y marinería se ofertan 1.261 plazas por promoción a las escalas de suboficiales, reservándose el 80 % del total para el acceso a la escala de suboficiales y 120 a las escalas de oficiales.

La convocatoria puede consultarse en la página web del Ministerio de Defensa https://reclutamiento.defensa.gob.es y en el punto de acceso general www.administracion.gob.es, donde se recoge toda la información necesaria sobre el procedimiento para el acceso.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de Defensa (BOD) publican este lunes las diferentes convocatorias que desarrollan el Real Decreto 170/2026, de 4 de marzo, por el que se aprobó la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil para este año. EFE