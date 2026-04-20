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Aryna Sabalenka, premio Laureus a la mejor deportista del año

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Madrid, 20 abr (EFE).- La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, fue distinguida este lunes en Madrid con el premio a la mejor deportista del año durante la Gala de Laureus, después de hacerse en 2025 con su cuarto Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos y ser finalista en Australia y Roland Garros.

Sabalenka, de 27 años, se impuso en la votación a la futbolista española Aitana Bonmatí, reconocida con este premio en 2024 y ganadora por tercera vez del Balón de Oro, y a las atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden, campeona del mundo de 100, 200 y 4x100, Sydney McLaughlin, campeona mundial de 400 metros lisos.

También eran candidatas la atleta keniana Faith Kipyegon, campeona del mundo de 1.500 y la nadadora estadounidense Katie Ledecky, doble campeona del mundo.

La tenista de Minsk, que este año ya ha ganado en Brisbane, Indian Wells y Miami, busca esta semana en Madrid el cuarto título de la temporada después de haber ganado en la Caja Mágica en 2021, 2023 y 2025, año que terminó con cuatro títulos -Brisbane, Miami, Madrid y Estados Unidos- y en el que llegó a nueve finales.

Su victoria en Estados Unidos la convirtió en la primera jugadora desde Serena Williams en 2014 que revalidó el título en Nueva York. EFE

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