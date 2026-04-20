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Albares acusa a María Corina Machado de "falta de respeto" a las instituciones españolas

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Madrid, 20 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado a la líder opositora venezolana María Corina Machado de "falta de respeto" a las instituciones españolas en su visita a Madrid. "No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas", ha subrayado.

En una entrevista en RNE, Albares ha agregado que conidera "un error" que Machado quiera presentarse en Madrid como "líder de una facción ideológica", más aún "cuando es la facción de la extrema derecha".

El ministro se ha referido así a la decisión de Machado de no reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Lo ocurrido en Barcelona" -dijo Machado en alusión a la Cumbre de la Democracia organizada este fin de semana por el Ejecutivo- "ha evidenciado por qué mi reunión no es conveniente".

Para el ministro, es "extremadamente chocante" que la dirigente opositora venezolana solicitara en su momento ayuda al Ejecutivo y ahora haga "todas esas críticas gratuitas simplemente para agradar a una parte del espectro político español".

Albares ha recordado en este sentido que Machado llegó a solicitar asilo en la Embajada española en Caracas, que finalmente no se produjo.

Y ha subrayado a continuación el apoyo del Ejecutivo a la oposición venezolana mencionando la concesión de la nacionalidad a Leopoldo López o el hecho de que Edmundo González "esté libre en Madrid y no detenido en Caracas gracias al Gobierno".

Se ha mostrado igualmente crítico con que el sábado, en un acto de la premio Nobel de la Paz en la Puerta del Sol se escucharan gritos de "¡Fuera la mona!", en alusión a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y ha afirmado que el racismo no tiene cabida, "eso no se puede aceptar", ha afirmado.

También ha censurado el posicionamiento de PP y Vox respecto a Venezuela al señalar que estos dos partidos ya tienen escogido cuál es su candidato en el país caribeño, mientras que el Gobierno no lo tiene porque su prioridad es que triunfe la democracia y que sea el pueblo venezolano quien decida su futuro. EFE

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