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Hoy será noticia. Sábado, 6 de junio

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PAPA ESPAÑA

León XIV comienza este sábado su viaje a España, cuarto viaje internacional de su papado

Madrid (EFE).- León XIV aterriza en el aeropuerto de Barajas este sábado para una visita de seis días a España, un país que conoce bien desde su juventud y que ha elegido para su cuarto viaje internacional, que comienza con tres maratonianas jornadas en Madrid, antes de visitar Barcelona y Canarias, en todo un desafío organizativo.

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Quince años después de la última visita de un papa, cuando Benedicto XVI estuvo en la capital con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011, León XIV aterrizará las 10:30 horas, momento en el que las campanas de los templos repicarán por todo Madrid para festejar este viaje, cuyo lema es 'Alzad la mirada'.

PRIMAVERA SOUND

Gorillaz, The xx y My Bloody Valentine cierran el Primavera Sound

Barcelona (EFE).- La banda virtual Gorillaz, el pop de The xx y los irlandeses My Bloody Valentine cierran este sábado la 24.ª edición del Primavera Sound.

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Última jornada en la que también actuarán Big Thief, Kneecap, Rusowsky o Barry B.

GIRA OROZCO

Gijón acoge el inicio de 'La gira de tu vida' de Antonio Orozco

Gijón (EFE).- El cantante y compositor catalán Antonio Orozco, una de las figuras más relevantes del pop en español de las últimas décadas, arranca este sábado en Gijón el tour 'La gira de tu vida'.

Gira que le llevará a visitar casi una treintena de ciudades hasta el próximo mes de diciembre.

ALEJANDRO SANZ

Alejandro Sanz arranca en Sevilla la gira española de '¿Y ahora qué?'

Sevilla (EFE).- Alejandro Sanz arranca este sábado a las 22:00 horas en el estadio La Cartuja de Sevilla la gira española de '¿Y ahora qué?'.

Alejandro Sanz inicia esta gira después de recorrer con este espectáculo varios países latinoamericanos.

CULTURA DANZA

Mal Pelo y La Venidera, triple ganadora de los Max, abren este sábado Cádiz en Danza

Cádiz (EFE).- La compañía Mal Pelo y La Venidera, convertida en una de las grandes triunfadoras de los Premios Max 2026 gracias a los tres galardones obtenidos por su espectáculo 'NO', abrirán este sábado una nueva edición de Cádiz en Danza, que reunirá hasta el próximo día 13 a 38 compañías y más de 60 actividades en distintos espacios de la capital gaditana.

El festival volverá a convertir a Cádiz en uno de los principales escaparates españoles de la danza contemporánea, el flamenco y las artes vivas, con una programación que combinará espectáculos de sala, intervenciones en el espacio público, encuentros con artistas, talleres y actividades formativas.

EL TIEMPO

Ascenso general de temperaturas y precipitaciones en el norte peninsular

Madrid (EFE).- Las temperaturas volverán a ascender de manera generalizada este sábado en la mayor parte de España, aunque se darán chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo oriental y posibles precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica; mientras que en Canarias soplará alisio con rachas muy fuertes, superiores a 70 Kilómetros por hora.

La mayor parte del país vivirá una situación de estabilidad general con cielos despejados o poco nubosos, pues únicamente Galicia y el área cantábrica presentarán cielos nubosos o cubiertos debido al paso de un frente poco activo de oeste a este.

EFE

plv

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