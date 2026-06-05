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'Tacuara' Cardozo, antigua figura del Benfica portugués, es homenajeado en Paraguay

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Asunción, 5 jun (EFE).- El delantero paraguayo Óscar 'Tacuara' Cardozo, quien anunció su retirada del fútbol en abril pasado y fue figura entre 2007 y 2014 en el Benfica portugués, recibió un homenaje este viernes en Asunción, antes del partido amistoso entre Nicaragua y Paraguay, último ensayo de la Albirroja previo al Mundial.

En un estadio Defensores del Chaco abarrotado de hinchas que alentaban a su selección, que vuelve a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, Cardozo recibió una camiseta con el dorsal 403, número que representa los goles que anotó a lo largo de su brillante carrera.

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Además, recibió otra camiseta con el dorsal 7, el número más habitual que usó con la selección de Paraguay.

Cardozo, de 43 años, es considerado el futbolista paraguayo con más goles en partidos oficiales en toda la historia y el máximo goleador extranjero del Benfica.

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El atacante declaró al medio Tigo Sports sentirse "muy emocionado" por el homenaje y, al mismo tiempo, alentó a los paraguayos a apoyar a la Albirroja, a la que calificó como un "equipazo".

El pasado 16 de abril, 'Tacuara' -bambú en idioma guaraní- anunció su retirada del fútbol tras una carrera de 22 años.

El oriundo de Caaguazú fue convocado 57 veces a la selección de su país, con la que anotó 12 goles, incluido uno de penalti ante Japón para instalar a la Albirroja en los cuartos de final de Sudáfrica 2010, donde Paraguay alcanzó su mejor participación histórica en los Mundiales de la FIFA.

Terminó su carrera en el Libertad paraguayo, donde jugó hasta diciembre pasado y en nueve temporadas marcó 137 goles en 371 duelos.

Antes de saltar al fútbol europeo, Cardozo jugó dos torneos en el Newell's Old Boys argentino, en el Trabzonspor turco y el Olympiakos griego antes de regresar al fútbol paraguayo con Libertad, en 2017. EFE

(foto)

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