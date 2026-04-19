"Ha sido una auténtica pasada" lo vivido en Sevilla, dice el alcalde de San Sebastián

San Sebastián, 19 abr (EFE).- "Ha sido una auténtica pasada" lo vivido en Sevilla, dijo emocionado el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, a su llegada este domingo al aeropuerto que sirve a la ciudad, situado en Hondarribia (Gipuzkoa).

Después de asistir anoche en La Cartuja a la final disputada frente al Atlético de Madrid, en la que la Real Sociedad se alzó con el título, Insausti hizo estas declaraciones a los medios a su llegada a Hondarribia, en un primer avión que ha aterrizado sobre las 12.40 horas.

En él regresaron asimismo familiares del equipo, exjugadores como Bixio Gorriz y Juan Antonio Larrañaga, además de otras autoridades como la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el teniente de diputado general, José Ignacio Asensio.

Tras felicitar al conjunto 'txuri urdin', el alcalde dedicó su "aplauso" a la afición 'realzale' que "está volviendo" desde Sevilla porque, a su juicio, a ella y también a la que ha animado desde casa, les pertenece el trofeo. "La afición es la que ha ganado la verdadera Copa", señaló.

El primer edil donostiarra invitó finalmente a toda la ciudadanía a "disfrutar y celebrar" el triunfo en "el gran recibimiento" que tendrá lugar ese lunes por la tarde en el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder.

Tras la llegada de este vuelo, varios cientos de aficionados esperan a que aterrice el avión en el que viaja la Copa del Rey y el equipo, cuya hora prevista eran las 13.10, pero que acumula cerca de una hora de retraso. EFE

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