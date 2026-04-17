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Zverev-Cobolli y Molcan-Shelton, semifinales del torneo de Múnich

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Redacción Deportes, 17 abr (EFE).- El alemán Alexander Zverev se verá las caras con el italiano Flavio Cobolli y el eslovaco Alex Molcan, con el estadounidense Ben Shelton en las semifinales del torneo de Múnich, de nivel ATP 500, en el que tres de los cuatro primeros cabezas de serie continúan con vida.

Zverev, número tres del mundo y primer cabeza de serie del torneo, superó en tres sets al argentino Francisco Cerúndolo (5-7, 6-0, 6-2).

Tuvo que remontar, ya que el primer set se lo llevó el argentino después de casi una hora de juego y a pesar de haber estado 1-4 abajo. El alemán se rehízo de la mejor manera, endosando a su rival un set en blanco en la segunda manga, y cerró su pase a semifinales con un buen rendimiento en la definitiva.

Su rival será Cobolli, decimosexto del mundo y cuarto cabeza de serie, que venció en cuartos de final al checo Vit Kopriva en un encuentro sencillo para él (6-3, 6-2). En menos de una hora y media, el italiano resolvió el cruce, si bien le costó cerrarlo y necesitó hasta cuatro puntos de partido antes de llevarse la victoria.

Por el otro lado del cuadro, Ben Shelton, sexto en el 'ranking' ATP y segundo cabeza de serie, se impuso en cuartos al brasileño Joao Fonseca. Como Zverev, necesitó de tres sets y casi dos horas de juego para hacerse con el triunfo (6-3, 3-6, 6-3). Fue un encuentro en el que solo hubo tres roturas de servicio en total, si bien Fonseca salvó cinco puntos de 'break' en su contra.

La gran sorpresa será el cuarto semifinalista, el único que no partía entre los cuarto primeros cabezas de serie. El eslovaco Alex Molcan, 166 del mundo y que entró al cuadro principal del torneo a través de las rondas clasificatorias, intentará seguir desafiando las probabilidades contra Shelton tras derrotar al canadiense Denis Shapovalov en menos de una hora y media (6-4, 6-4).

Molcan, quien llegó a ser el 38 en el 'ranking' ATP' en 2022, cayó hasta el puesto 646 hace poco más de un año. En este torneo de Múnich, ya había eliminado en primera ronda (6-4, 6-2) al kazajo Alexander Bublik, cabeza de serie número tres. Molcan nunca ha llegado a una final de un torneo ATP 500 y ha perdido las tres que ha alcanzado en ATP 250. EFE

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