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Suárez ante Ríos, choque colombiano en el derbi de Lisboa

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Lisboa, 17 abr (EFE).- El Sporting y el Benfica se enfrentarán este domingo en un derbi de Lisboa que tendrá un distintivo toque colombiano, con Luis Suárez en el lado de los 'leones' y Richard Ríos en el de las 'águilas'.

Suárez lidera la Liga Portugal en goles, con 24, pero lleva cinco partidos (3 con su club y 2 con la selección) sin marcar, el más reciente en el empate a cero en Londres ante el Arsenal, que supuso la eliminación del Sporting de la Liga de Campeones.

Mientras tanto, el Benfica necesitará la mejor versión de Ríos en el campo de su rival para mantenerse en la lucha por el título o, como mínimo, por el segundo puesto.

Y es que, a las puertas de la jornada 30, el equipo dirigido por José Mourinho ocupa el tercer puesto, a tres puntos del Sporting, que por su parte se encuentra a cinco del líder, el Oporto, aunque con un partido menos.

El enfrentamiento entre sus perseguidores puede suponer un paso más hacia el título de campeón para el Oporto de los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz, que, nada más terminar el derbi, recibirá al penúltimo, el Tondela.

Tras empatar en la 28ª jornada, los 'dragones' reaccionaron y vencieron al Estoril por 1-3, pese a que este jueves quedaron eliminados de la Liga Europa a manos del Nottingham Forest.

Por otro lado, el Braga del técnico mallorquín Carlos Vicens, que se impuso al Betis en Sevilla (2-4) en la vuelta y pasó a semifinales de esa competición, tendrá que enfrentarse este domingo a su vecino y principal amenaza para mantener el cuarto puesto en la Liga lusa, el Famalicão.

- Partidos de la 30ª jornada de la Liga Portugal:

. Viernes 17: Rio Ave - AVS.

. Sábado 18: Nacional da Madeira - Alverca, Casa Pia - Santa Clara y Gil Vicente - Vitória de Guimarães.

. Domingo 19: Arouca - Estrela da Amadora, Sporting - Benfica, Oporto - Tondela y Braga - Famalicão.

. Lunes 20: Moreirense - Estoril. EFE

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