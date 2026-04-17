Pedraza: “Lo que me queda en el Villarreal lo voy a afrontar de la manera más profesional”

Villarreal (Castellón), 17 abr (EFE).- El jugador del Villarreal Alfonso Pedraza aseguró este viernes, durante el acto de presentación del Trofeu Villarreal CF de pilota valenciana, que el tiempo que le queda en el equipo castellonense lo va a afrontar “de la manera más profesional”.

Pedraza, que por primera vez reconoció públicamente que jugará la próxima temporada en el Lazio de Roma, club que confirmó su incorporación el pasado mes de febrero, añadió que hasta el último minuto lo dará todo por el Villarreal. “Como he hecho siempre”, aseguró.

“Llevo muchos años aquí, toda mi vida, y estoy muy feliz y orgulloso de haber estado aquí y de haber hecho todo lo que he hecho. Por eso tengo claro que hasta el último minuto voy a hacerlo lo mejor posible y ser un profesional”, reiteró.

El jugador cordobés afirmó que en el Villarreal ha vivido sus “mejores años” y que la entidad es su “hogar”. Además, se mostró orgulloso de haber disputado unas semifinales de la Liga de Campeones y de “levantar un título”, algo que consideró que “queda para toda la vida”.

En cuanto a las opciones de asegurar la clasificación, por segundo año consecutivo, para la Liga de Campeones, el lateral dijo que el Villarreal lo tiene “cerca y en la mano”.

“Tenemos ventaja y sabemos que dependemos de nosotros mismos, pero también estamos inmersos en una pelea bonita por la tercera posición. Queremos quedar lo más arriba posible”, señaló Pedraza.

Sobre la pugna por la tercera posición, indicó que el Villarreal debe centrarse en sí mismo y no pensar en lo que hace el Atlético de Madrid.

“Ahora mismo depende de nosotros, ya que le sacamos cuatro puntos. Quedan siete partidos y tenemos mucha confianza. Esa presión por la Liga de Campeones la tenemos controlada, ya que el objetivo está muy cerca”, dijo el jugador, que destacó la regularidad de su equipo.

Pedraza calificó el partido de la próxima jornada ante el Oviedo como “muy difícil, ya que ellos se están jugando la vida”.

“Si pensamos que va a ser fácil, ya vimos en Girona que no es así. Fuera de casa cada partido es una final. Sabemos que va a ser un partido muy complicado”, explicó el cordobés, que añadió que el equipo sabe lo que hizo “mal en Oviedo" y "bien en Bilbao”.

Pedraza no quiso pronunciarse sobre el futuro del entrenador del equipo, Marcelino García Toral, y afirmó que en el vestuario no se habla de estos temas porque los jugadores están centrados “en la recta final de la temporada”. EFE

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