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Moncho Fernández: "El Valencia es uno de los mejores equipos de Europa"

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Girona, 17 abr (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha asegurado este viernes que el Valencia Basket, siguiente rival, es "uno de los mejores equipos de Europa, como demuestra la clasificación de la Euroliga y también la ACB".

"Son muy buenos: el mejor equipo defensivamente y uno de los mejores en el aspecto ofensivo. Es un equipo que te somete a muchísima presión ofensiva y defensiva y tendremos que hacer un partido muy completo si queremos competir", ha añadido.

El técnico gallego ha explicado que el equipo afronta el partido de este domingo en Fontajau con "ganas e ilusión", pero ha matizado que "no solo será una cosa de ilusión" porque deberán hacer "muchas cosas bien" para aspirar a ganar.

Moncho ha admitido que las lesiones siguen siendo "el principal problema" de la presente temporada y que afectan especialmente al juego interior porque Juan Fernández sigue de baja y Nikola Maric no ha podido trabajar con normalidad.

También ha destacado que "no hay palabras" para definir lo que ha conseguido el equipo femenino, el Spar Girona, al clasificarse para las semifinales de la final a seis de la Euroliga.

"Es increíble, 'top' y lo han hecho en unas condiciones complicadas, con muchas bajas. Han demostrado que el valor del equipo, del todo es más que la suma de las partes", ha dicho. EFE

asm/fa/og

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