La Real Sociedad 'tira' de Bad Bunny para su 'merchandising' viral de la Copa del Rey

San Sebastián, 17 abr (EFE).- Arrancó en las redes sociales como una ocurrencia y, gracias a la fiebre donostiarra por la Copa del Rey, se ha vuelto un fenómeno viral. La adaptación del tema 'Café con ron' de Bad Bunny protagonizada por el delantero islandés Orri Óskarsson se ha convertido en una de las camisetas más vendidas del 'merchandising' diseñado por la Real Sociedad para la final de La Cartuja.

"Por la mañana café, por la tarde ron... Llévame a Sevilla, Orri Óskarsson" es la exitosa versión realista del estribillo de 'Café con ron' que la afición guipuzcoana comenzó a corear efusivamente, primero en Mendizorroza tras el gol de Óskarsson que sirvió a la Real para superar los cuartos de final ante al Alavés (2-3), y días después en Anoeta cuando el islandés volvió a anotar ante el Elche en LaLiga (3-1).

El pegadizo soniquete se convirtió así en una especie de himno copero no oficial que alcanzó el éxtasis al término de la semifinal en la que la Real derrotó al Athletic Club (1-0), cuando el propio Óskarsson tomó un micrófono para celebrar el pase a la final cantando la pegadiza tonadilla junto a la entregada afición del fondo de animación 'Aitor Zabaleta'.

El consiguiente tirón fue aprovechado por la Real Sociedad para sacar a la venta una camiseta con la adaptación del estribillo inspirada en aquel 'momentazo' que hace de ella uno de los artículos de la mecadotecnia txuri urdin más demandados por la afición, convertida en objeto de culto a pesar de incluir una curiosa falta de ortografía en la palabra 'ron', inexplicablemente acentuada sobre la letra 'o'.

En la misma línea que con Óskarsson, en el resto de sus artículos la Real Sociedad ha apelado directamente al corazón de la afición, siguiendo una estrategia de mercadeo con lemas y jugadores que son emblemas e iconos para los seguidores txuri urdin.

Es el caso del capitán, Mikel Oyarzabal, autor del gol de penalti que permitió a la Real ganar la Copa del Rey de la temporada 2019-20 y cuya imagen, besando el escudo del balón coronado, ilustra otra de estas camisetas junto a la frase: 'Eta nik Reala nuen maite' (Y yo amaba a la Real) en referencia a la popular canción de Mikel Laboa 'Txoria Txori', uno de los clásicos habituales del campo donostiarra.

A pesar de ello, la de Oyarzabal se está viendo superada en ventas por otra camiseta básica con el eslogan 'Poliki poliki aurrera beti' (Poco a poco siempre hacia adelante).

Un guiño al "poliki, poliki" (poco a poco) con el que en ocasiones el entrenador estadounidense, Pellegrino Matarazzo, se atreve con el euskera y equivalente al manido "partido a partido" en castellano.

Los artículos especiales para esta final de Copa incorporan también una prenda que no se podrá comprar: la camiseta con un grabado dorado especial que utilizarán los jugadores en la final y cuyas contadísimas unidades se presentan como un inalcanzable objeto de deseo para los aficionados en caso, sobre todo, de triunfo realista.

Además, a escasos días de conseguir el billete para la final de La Cartuja, la Real dio a conocer el lema que utilizará para una cita tan importante: "Guazen REALA!". Un juego de palabras en euskera entre "Goazen" (¡Vamos!) y "gu" (nosotros), acompañado del nombre del equipo, "Reala".

Con este eslogan, la entidad sacó a la venta una bufanda en la que, además de dicha frase, aparece la fecha de la final y el nombre tanto del estadio como del rival.

Sin embargo, el objeto más vendido de todos (junto a la primera equipación de adultos) y que ya está agotado es la bandera txuri urdin con el mencionado lema y que ha llenado de azul y blanco los balcones de las distintas localidades de Gipuzkoa.

Aunque pocas banderas lucen el tamaño de la enseña de seis pisos que ha vuelto a desplegarse sobre la fachada de un céntrico edificio de San Sebastián que ya se engalanó con esta misma tela gigante hace cinco años, cuando la Real Sociedad logró levantar la Copa del Rey ante el cielo de La Cartuja tras ganar al Ahtletic en una final que se disputó sin público por culpa de la pandemia. EFE

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