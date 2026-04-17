La Bolsa española abre con una mínima caída del 0,06 % a la espera de avances en Irán

Madrid, 17 abr (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una leve caída del 0,06 %, mientras el optimismo acerca del fin de la guerra en Irán se va diluyendo entre los inversores, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que Washington e Irán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz.

En los primeros compases del día, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,06 %, hasta los 18.075,6 puntos. Las ganancias del año son del 4,4 %.

En el mercado de la energía, el brent, el crudo de referencia de Europa, que ayer se disparó el 4,6 %, cae levemente este viernes, el 0,56 %, hasta los 98,83 dólares, mientras el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, y ha aumentado el miedo a una escasez de suministro. EFE

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