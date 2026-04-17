España y Brasil exhiben sintonía frente a la guerra de Trump y firman una docena de acuerdos bilaterales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homologo brasileño, Lula da Silva, han presidido este viernes en Barcelona la I cumbre bilateral España - Brasil, en la que ambos mandatarios han mostrado sintonía ante el contexto geopolítico actual, asegurando que defienden la paz en un mundo fragmentado y que ha concluido con la firma de una docena de acuerdos de cooperación en materia económica, social y de igualdad.

En una comparecencia conjunta desde el Palacio de Pedralbes, Sánchez ha asegurado que España y Brasil comparten "una misma visión del mundo" basada en la defensa de le democracia, la cooperación internacional y el respeto al derecho internacional "sobre todo a los derechos humanos y la paz", ha subrayado.

"Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas y curarlas", ha señalado, haciendo hincapié en que España y Brasil quieren "redoblar esfuerzos para trabajar por la paz" y por un multilateralismo reforzado y renovado y dedicarse a la tarea de reducir la desigualdad, combatir el cambio climático y dar una perspectiva "humanista y responsable" al desarrollo tecnológico en el mundo.

Para Sánchez, defender la paz "no es solo la ausencia de guerra" sino fomentar las condiciones que la hacen posible: "la prosperidad, la justicia social, la libertad y la defensa de los valores democráticos" que en este momento, alerta, están siendo "atacadas" por la "ola reaccionaria y los autoritarismos".

"Presidente Lula, hoy no solo hemos firmado acuerdos, hemos hecho algo mucho más importante y es que en un mundo que duda, que se fragmenta y que a veces parece retroceder, nosotros hemos reafirmado nuestra voluntad de que nuestras sociedades avancen conjuntamente", ha trasladado.

LULA ENTONA EL "NO A LA GUERRA"

De su lado, el mandatario iberoamericano ha asegurado que Brasil y España están "en la misma trinchera" y dice compartir el "No a la guerra" lanzado por Sánchez contra el conflicto en Irán iniciado por Israel y los Estados Unidos de Donald Trump.

Así ha recordado que él mismo también pronunció el mismo lema en el año 2003 cuando el entonces presidente estadounidense George Bush le pidió que Brasil se implicara en la guerra de Irak. "Yo le dije que nuestra guerra era otra, luchamos por una sociedad justa donde todos puedan tener una vida plena", ha manifestado.

Así, refiriéndose a Sánchez como "querido amigo" ha dicho que ambos quieren un mundo en el que se respete la soberanía y las reglas del multilateralismo, asegurando que los dos países son el ejemplo de que se pueden construir soluciones para los problemas "sin ceder a las promesas vacías del extremismo".

ACUERDOS SOBRE MINERALES CRÍTICOS Y SERVICIOS AÉREOS

En materia de cooperación económica, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha firmado sendos memorandos de entendimiento en el ámbito de los minerales críticos y para el impulso de políticas públicas dirigidas a las pymes y al emprendimiento.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha suscrito un acuerdo sobre servicios aéreos, mientras que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha formalizado un memorando de entendimiento para la cooperación en tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y un plan de trabajo en el ámbito de los servicios públicos.

Asimisom el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado un memorando para la adaptación de la raza bovina retinta a las condiciones climáticas y productivas de Brasil.

CIENCIA Y CULTURA

Sobre ciencia y cultura, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha suscrito un memorando de entendimiento para el establecimiento de un Plan de Trabajo bilateral en materia de ciencia, tecnología e innovación para el período 2026-2028.

El Ministerio de Cultura ha formalizado acuerdos de cooperación cultural y en materia de cultura y sostenibilidad, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha firmado un memorando de entendimiento sobre cooperación en asuntos consulares.

IGUALDAD DE GÉNERO Y RACIAL

Finalmente, en el plano social y de derechos, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha suscrito un memorando de entendimiento sobre economía social y solidaria. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha adoptado una decisión conjunta para la ampliación del ámbito de aplicación del acuerdo en materia de previsión y seguridad social.

Además, se ha suscrito el Plan de Actividades 2026-2027, para la implementación del MOU en el ámbito de la previsión social. Por último, el Ministerio de Igualdad ha firmado un memorando en el ámbito de la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como un Plan de Acción en materia de igualdad racial, en desarrollo de un acuerdo previo entre ambos países.