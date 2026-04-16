Un Mundial en la final de La Cartuja

Madrid, 16 abr (EFE).- Entre las dos plantillas del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, protagonistas de la final de la Copa del Rey de este sábado en La Cartuja, hay 23 aspirantes a disputar el Mundial 2026, quince en el equipo rojiblanco y ocho en el blanquiazul, algunos con plaza aparentemente segura y otros por ganársela de aquí al final de la temporada.

Entre todos ellos hay nueve selecciones representadas que competirán el próximo mes de junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México por la copa dorada, la más preciada del planeta: España, Croacia, Portugal, Japón, Argentina, Uruguay, México, Noruega y Estados Unidos.

En la lista de España para el Mundial 2026 parecen seguros tanto Mikel Oyarzabal, el mejor goleador de la era Luis de la Fuente, con 19 tantos, y capitán de la Real Sociedad, como Alex Baena, fuera del once tipo en la actualidad de Diego Simeone en el Atlético, y Marcos Llorente, indiscutible en el esquema del conjunto rojiblanco, sea en la posición que sea, lateral o medio centro.

El portero Álex Remiro, habitual para Luis de la Fuente, está dentro de la competencia en la portería que abre un descarte después de la citación de cuatro guardametas el pasado marzo: Unai Simón, David Raya, Joan García y él. La última de la tres plazas se la jugarán previsiblemente los dos últimos, a menos de tres meses del torneo.

Hay más aspirantes a la convocatoria del equipo nacional en el Atlético y la Real Sociedad. Al primero pertenecen Marc Pubill, al que una lesión en las costillas lo apartó de su primera llamada el pasado marzo; Robin Le Normand, campeón de la Eurocopa y fijo para el técnico hasta el pasado marzo, y Pablo Barrios, que reaparece ahora de dos lesiones musculares que solo lo han dejado jugar un partido en dos meses. Sus opciones se miden ahora.

En la Real Sociedad, el centrocampista Carlos Soler, que no jugaba como internacional desde el Mundial de Qatar 2022, volvió a la selección española en la última convocatoria, en la que se estrenó el extremo Ander Barrenetxea.

Uruguay, rival de España en el grupo H, cuenta con José María Giménez en el Atlético de Madrid, en seria duda para la final por una dolencia muscular de la que no ha informado el club el alcance. Ha sido baja los últimos tres encuentros y tiene difícil llegar a la final de la Copa del Rey, porque aún no se ha entrenado con el grupo desde que sufrió esa lesión.

Argentina, la vigente campeona mundial, tiene seis jugadores en las filas del Atlético, todos probablemente con plaza en la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial. Son el portero Juan Musso, el lateral Nahuel Molina, los extremos Giuliano Simeone y Nico González, el media punta Thiago Almada y el goleador Julián Alvarez. Molina, Nico, Almada y Julián Alvarez fueron campeones del mundo en Catar.

También hay dos representantes de la selección de Croacia, tercera en el anterior Mundial, ambos de la Real Sociedad: Duje Caleta Car y Luka Sucic, encuadrados en el grupo L de la cita norteamericana del próximo verano.

El mexicano Obed Vargas, fichado en el mercado de invierno por el Atlético de Madrid, también aspira a jugar el Mundial con la selección de su país, una de las anfitrionas. Javier Aguirre ha contado con él en las últimas tres convocatorias, con lo que probablemente estará en la definitiva.

El japonés Take Kubo y el portugués Gonçalo Guedes, por la Real Sociedad, y el noruego Alexander Sorloth y el estadounidense Johnny Cardoso, por el Atlético, completan los 23 jugadores que pueden estar en el Mundial y competirán, antes, por la final de la Copa del Rey en Sevilla. EFE