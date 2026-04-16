Espana agencias

Sorribes: "Llego a Madrid con buenas sensaciones y una mentalidad distinta"

Guardar

Valencia, 16 abr (EFE).- La tenista española Sara Sorribes, que se prepara para volver a competir en el Masters 1.000 de Madrid, tras reaparecer a finales del pasado año después de varios meses alejada del circuito para priorizar su salud física y mental, señaló que llega al torneo madrileño con buenas sensaciones y una mentalidad distinta.

Su vuelta llega tras haber tenido un papel decisivo en la reciente clasificación de España para las Finales de la Billie Jean King Cup, tras formar parte del dobles que selló el pase del equipo nacional en Eslovenia.

"Llego con una sensación muy diferente a la de otros años. Me encuentro bien, tranquila y con ganas de competir, pero sin esa presión constante que antes me acompañaba. Ahora me escucho mejor y eso me permite disfrutar realmente dentro de la pista", señaló en declaraciones facilitadas por su patrocinador Nara Seguros.

El parón ha supuesto un punto de inflexión en su trayectoria, tanto a nivel físico como personal, por lo que la jugadora castellonense explicó que antes el tenis lo era "todo" para ella.

"Es evidente que ahora sigue siendo muy importante, pero he entendido que hay otras cosas fuera de ello. Eso me ha dado otra perspectiva y me permite competir con calma y también con mayor libertad", acotó.

Sorribes reconoció que su participación en la Billie Jean King Cup ha sido uno de los momentos más significativos de esta nueva etapa.

"Jugar para España siempre es algo muy especial. Es un contexto diferente, porque dejas de lado lo individual y formas parte de un equipo. Después de todo lo vivido, volver a compartir pista con mis compañeras y sentir ese apoyo ha sido muy importante para mí. En el fondo, es algo que echaba mucho de menos", admitió.

Sobre su próxima participación en el Masters 1.000 de Madrid comentó que "es un torneo único" y que "jugar en casa tiene algo especial por la gente, por el ambiente".

"Es verdad que hay presión, pero también una motivación muy grande. Intento siempre quedarme con eso y disfrutarlo al máximo", agregó.

Con vistas al torneo, Sorribes mantiene su enfoque en el proceso por encima del resultado, una filosofía que ha reforzado tras su regreso: "No me gusta marcarme objetivos muy concretos en cuanto a rondas. Prefiero centrarme en cómo quiero competir: ser valiente, mantenerme sólida y fiel a lo que estoy trabajando. Si eso está, sé que puedo rendir a buen nivel". EFE

Últimas Noticias

Detenida en Lanzarote una mujer reclamada por la justicia eslovaca por 58 estafas

Infobae

El expresidente de SEPI Vicente Fernández se acoge a su derecho a no declarar en el Senado

Infobae

La Complutense y EFE convocan un curso pionero sobre periodismo, deporte y mujeres

Infobae

Roberto Bautista colgará la raqueta al final de temporada

Infobae

Carla Osma seguirá en Movistar Estudiantes hasta 2028

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El militar español que se convirtió en sheriff en Estados Unidos: “De Melilla a Charlotte, el espíritu Legionario no conoce fronteras”

El militar español que se convirtió en sheriff en Estados Unidos: “De Melilla a Charlotte, el espíritu Legionario no conoce fronteras”

La Justicia ordena la expulsión de España de un hombre que fue pillado con más de 12 kilos de MDMA en el aeropuerto de Barajas: deberá cumplir antes la pena de cárcel

La Audiencia Nacional frena la expulsión de una venezolana solicitante de asilo y mantiene su residencia humanitaria hasta que se resuelva su recurso

Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

Un militar resulta herido al quedar enganchado su chaleco en un remolque y ser arrastrado por un camión: no es culpa de los superiores porque se bajó “sin autorización”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de abril

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

Repsol recupera el control de sus operaciones en Venezuela y triplicará la producción en el país

Las casas prefabricadas, la alternativa que muchos se plantean ante la situación inmobiliaria actual: valen 10 veces menos y se construyen en semanas

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern