Sorribes: "Llego a Madrid con buenas sensaciones y una mentalidad distinta"

Valencia, 16 abr (EFE).- La tenista española Sara Sorribes, que se prepara para volver a competir en el Masters 1.000 de Madrid, tras reaparecer a finales del pasado año después de varios meses alejada del circuito para priorizar su salud física y mental, señaló que llega al torneo madrileño con buenas sensaciones y una mentalidad distinta.

Su vuelta llega tras haber tenido un papel decisivo en la reciente clasificación de España para las Finales de la Billie Jean King Cup, tras formar parte del dobles que selló el pase del equipo nacional en Eslovenia.

"Llego con una sensación muy diferente a la de otros años. Me encuentro bien, tranquila y con ganas de competir, pero sin esa presión constante que antes me acompañaba. Ahora me escucho mejor y eso me permite disfrutar realmente dentro de la pista", señaló en declaraciones facilitadas por su patrocinador Nara Seguros.

El parón ha supuesto un punto de inflexión en su trayectoria, tanto a nivel físico como personal, por lo que la jugadora castellonense explicó que antes el tenis lo era "todo" para ella.

"Es evidente que ahora sigue siendo muy importante, pero he entendido que hay otras cosas fuera de ello. Eso me ha dado otra perspectiva y me permite competir con calma y también con mayor libertad", acotó.

Sorribes reconoció que su participación en la Billie Jean King Cup ha sido uno de los momentos más significativos de esta nueva etapa.

"Jugar para España siempre es algo muy especial. Es un contexto diferente, porque dejas de lado lo individual y formas parte de un equipo. Después de todo lo vivido, volver a compartir pista con mis compañeras y sentir ese apoyo ha sido muy importante para mí. En el fondo, es algo que echaba mucho de menos", admitió.

Sobre su próxima participación en el Masters 1.000 de Madrid comentó que "es un torneo único" y que "jugar en casa tiene algo especial por la gente, por el ambiente".

"Es verdad que hay presión, pero también una motivación muy grande. Intento siempre quedarme con eso y disfrutarlo al máximo", agregó.

Con vistas al torneo, Sorribes mantiene su enfoque en el proceso por encima del resultado, una filosofía que ha reforzado tras su regreso: "No me gusta marcarme objetivos muy concretos en cuanto a rondas. Prefiero centrarme en cómo quiero competir: ser valiente, mantenerme sólida y fiel a lo que estoy trabajando. Si eso está, sé que puedo rendir a buen nivel". EFE