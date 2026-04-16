Las Guerreras se medirán con Dinamarca, Turquía y Grecia en la primera fase

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- La selección española femenina de balonmano se enfrentará con los equipo de Dinamarca, vigente subcampeona continental, Turquía y Grecia en la primera fase del Europeo de Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía 2026, según deparó el sorteo celebrado este jueves en la ciudad polaca de Katowice.
El conjunto español, que quedó encuadrado en el grupo C, disputará sus encuentros de la primera ronda en la ciudad turca de Antalya.EFE
Últimas Noticias
Rego, Oltra, Montero y Da Silva piden unión de las mujeres ante la violencia contra ellas
Pradales anuncia el reparto de miles de ikurriñas en la 'fan zone' de la Real en Sevilla
Un compañero de prisión declara que Bárcenas le pidió "borrar archivos" sobre su mujer y el PP durante un permiso
Tunde: "Siempre hemos visto cerca la permanencia pero ahora más que nunca"
La entrenadora del Unión Berlín encara su estreno centrada en lograr un resultado positivo
MÁS NOTICIAS