Las Guerreras se medirán con Dinamarca, Turquía y Grecia en la primera fase

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- La selección española femenina de balonmano se enfrentará con los equipo de Dinamarca, vigente subcampeona continental, Turquía y Grecia en la primera fase del Europeo de Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía 2026, según deparó el sorteo celebrado este jueves en la ciudad polaca de Katowice.

El conjunto español, que quedó encuadrado en el grupo C, disputará sus encuentros de la primera ronda en la ciudad turca de Antalya.EFE