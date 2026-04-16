La izquierda acusa a Ayuso de usar a su secretario para "buscarle un pisazo"

Madrid, 16 abr (EFE).- Más Madrid y el PSOE-M han exigido este jueves explicaciones sobre las funciones de Álvaro Sanz, jefe de despacho de la Secretaría de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que según la oposición "se ha puesto el traje de Tecnocasa" para buscarle "un pisazo" a la dirigente.

La izquierda ha reaccionado así en el Pleno de la Asamblea de Madrid a una noticia publicada por 'eldiario.es' según la cual Sanz contactó con la propiedad de un piso en venta en Madrid y concertó dos visitas a la presidenta, que finalmente no lo compró.

Desde Más Madrid han solicitado la comparecencia de Sanz ante la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local para "dar cuenta de sus funciones".

Además, han registrado una solicitud de información para requerir las "comunicaciones (correos electrónicos u otras) que haya enviado o recibido" Sanz "para asuntos privados que trasciendan del ejercicio de la Presidencia de la Comunidad.

Fuentes del Gobierno autonómico han trasladado a EFE que no tienen "nada que decir" sobre este asunto salvo que "la labor de la Secretaría puede incluir algunas gestiones particulares sin hacer negocios, de lo que se acusa a la colaboradora de Begoña Gómez".

Aluden de este modo a Cristina Álvarez, procesada por un presunto delito de malversación por los servicios prestados a Gómez (esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) como asistente personal siendo funcionaria retribuida con fondos públicos asociados a la Presidencia del Gobierno.

En un sentido similar se ha pronunciado, en los pasillos de la Asamblea, el portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz-Pache, quien ha señalado que la noticia le parece "un intento patético de un medio de comunicación de provocar un empate con el Gobierno de Sánchez y con la mujer del presidente del Gobierno".

"Lo que dice ese diario, la noticia importantísima que tiene que parar las rotativas, es que el secretario de la presidenta concertó una cita para la presidenta y lo apuntó en su agenda. Ese es el empate y ese es el nivel del periodismo y de quienes se hacen eco de esas noticias", ha aseverado.

"Ahora su jefe de despacho se pone el traje de Tecnocasa para conseguirle su tercer pisito, pero tenga cuidado, no le vaya a cobrar comisión, que es ilegal", le ha dicho la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, a Díaz Ayuso.

"Hoy sabemos que sus asesores están buscando otro pisazo en Chamberí, por la mañana les tiene tapando los chanchullos de su novio y, por las tardes, aumentado su patrimonio. Hay que ver lo que le está dando de sí Quirón", ha espetado, por su parte, la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar. EFE