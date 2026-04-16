La coordinación sanitaria reduce un 30 % la mortalidad y reingresos de pacientes crónicos

Madrid, 16 abr (EFE).- Los modelos sanitarios mejor coordinados entre niveles asistenciales y servicios sociales pueden reducir hasta un 30 % los reingresos, la mortalidad y las visitas a urgencias, especialmente de pacientes crónicos, y minimizar los costes indirectos, duplicidades, errores médicos y procesos innecesarios.

Es una de las conclusiones del Informe bienal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) 2026, un compendio de 14 artículos científicos elaborados por 45 expertos en Medicina de Familia, Enfermería, Salud Pública, Fisioterapia, Trabajo Social, Psicología, Odontología, Farmacia, Ética, Gestión Sanitaria, Economía y Derecho en Salud.

"Cuando el sistema no está bien coordinado, se pierde información clínica, se repiten pruebas, se generan interrupciones en la atención y, en última instancia, se produce un daño evitable", ha resumido en su presentación este jueves el presidente de Sespas, Manuel Herrera.

Y ello es especialmente relevante en España, donde la complejidad de los pacientes es cada vez mayor: más de la mitad de la población mayor de 15 años (54,3 %) tiene al menos una patología crónica. La cifra se dispara el 80 % en el caso de los mayores de 65, una franja en la que el 40 % de los hombres y el 44 % de las mujeres padecen dos o más.

Se calcula además que cerca del 60 % de las hospitalizaciones evitables están relacionadas con el manejo inadecuado de patologías crónicas como la EPOC, la insuficiencia cardíaca o la diabetes.

En este contexto, uno de los artículos del informe, "Impacto de la coordinación en la calidad de la atención y los resultados de salud", constata cómo un metaanálisis de 105 ensayos clínicos ha demostrado que los modelos de atención coordinada pueden reducir entre un 10 % y un 30 % los reingresos hospitalarios, la mortalidad y las visitas ha urgencia de pacientes complejos, especialmente con insuficiencia cardíaca.

Una de sus autoras, Ana Magdalena Vargas, ha explicado que uno de los momentos más delicados para la seguridad de estas personas es el traslado del hospital al domicilio, en el que la falta de continuidad genera reingresos, errores de medicación y baja adherencia.

Los expertos de Sespas coinciden en la importancia de reforzar la Atención Primaria como eje vertebrador del sistema, mejorar la comunicación entre profesionales, garantizar la interoperabilidad real de la historia clínica y la coordinación entre niveles asistenciales y con los servicios sociales, impulsar equipos multiprofesionales capaces de abordar la complejidad de la cronicidad y robustecer la salud pública.

"Cualquiera tenemos la experiencia de ir al médico, al hospital, de que le han llevado de un sitio a otro, y que uno le decía una cosa y el otro decía la otra", ha ejemplificado el presidente saliente de Sespas y coautor del artículo sobre "Nuevos modelos de colaboración en los equipos de Atención Primaria, Eduardo Satué.

Dado que la Atención Primaria atiende el 90 % de las consultas en España, ésta debe ser el "pilar fundamental que se refuerce", y eso pasa por "generar mecanismos que aumenten la resolutividad. Escapemos del 'hospitalocentrismo': la atención sanitaria se tiene que resolver sobre todo en los centros de salud", ha emplazado.

Esta transformación exige desarrollar los equipos de Primaria consolidando equipos multiprofesionales, que integren, además de médicos y enfermeras, farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos (junto a higienistas dentales), técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) o personal administrativo.

Los modelos sanitarios se traducen también en una mayor eficacia del sistema y una reducción de costes, ha añadido José Ramón Repullo, autor del artículo "La coordinación sanitaria desde la perspectiva de la economía de la salud".

Por ejemplo, Estados Unidos, "el gran ejemplo de fragmentación", dedica casi un 10 % de gasto a administración, cifra que se reduce a entre el 1,1 % y el 1,5 % en los sistemas más coordinados. EFE