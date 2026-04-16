La Complutense y EFE convocan un curso pionero sobre periodismo, deporte y mujeres

Madrid, 16 abr (EFE).- La Agencia EFE, a través de su Escuela de Periodismo, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) impartirán entre los próximos meses de septiembre y noviembre el curso 'Periodismo, deporte y mujeres', pionero en su ámbito y destinado a analizar con espíritu crítico el tratamiento dado a las deportistas en los medios de comunicación y el papel de la mujer en las redacciones deportivas.

El curso, de 150 horas de duración y con 20 créditos, está dirigido a graduados y licenciados en comunicación con especial interés en el periodismo deportivo y en los aspectos vinculados con la igualdad de género, así como a periodistas en activo que busquen una formación específica en aspectos como la integración de la mujer en los diversos ámbitos del deporte.

El período de inscripción de la primera edición de este curso ya está abierto, con un número limitado de plazas.

Especialistas de la Universidad Complutense en comunicación y género, investigadores y divulgadores, deportistas de élite, periodistas de la Agencia EFE y de otros medios con amplia experiencia profesional y responsables de comunicación de grandes organismos deportivos examinarán desde todos los enfoques posibles la relación entre periodismo, deporte y mujeres.

¿Se discrimina al deporte femenino en las grandes coberturas? ¿Los éxitos de las mujeres son menos visibles? ¿Utiliza la prensa lenguaje sexista? ¿Los nuevos medios han cambiado el escenario del deporte femenino? ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento gráfico de las deportistas? ¿Hay mujeres en los puestos de dirección de la prensa deportiva? ¿Cuántas mujeres van cada fin de semana a los estadios?

Estas son algunas de las preguntas a las que el curso intentará dar respuesta.

Las clases se impartirán en el aula de la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE y en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, entre el 14 de septiembre y el 19 de noviembre.

El curso se estructura en cuatro módulos: La presencia histórica de la mujer en la prensa deportiva; La mujer en el deporte: deportistas, periodistas, directivas, espectadoras; Discurso deportivo y visibilización de la mujer; y Las deportistas en el periodismo digital y las redes sociales.

Está dirigido por la vicedecana de Estudios y Profesorado de la Facultad de Ciencias de la Información, Teresa Rodríguez Ramallé, y codirigido por la periodista de la Agencia EFE Natalia Arriaga.

La preinscripción ya está abierta en la página web del Centro de Formación Permanente de la UCM (https://www.ucm.es/cfp/estudios/2026-27/experto-periodismo_deporte_y_mujeres-caracteristicas) y los detalles y el programa completo del curso podrán consultarse en la página de EFE Escuela (https://agenciaefe.es/efe-escuela/). EFE