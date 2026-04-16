Josan Hatero, premio literatura infantil El Barco de Vapor y Alba Quintas, premio juvenil

Madrid, 16 abr (EFE).- El escritor Josan Hatero ha sido galardonado este jueves con el premio SM de literatura infantil El Barco de Vapor por su obra 'La memoria de las bicicletas', mientras que la escritora Alba Quintas ha recibido el premio SM juvenil Gran Angular por su thriller 'La cuarta vida de Blanca Cuervo'.

En su 48 edición, el jurado del premio SM de literatura infantil El Barco de Vapor ha decidido otorgar el galardón, dotado con 35.000 euros, al libro de Hatero "porque respira sinceridad, calidez y optimismo y devuelve la emoción de las primera veces más importantes de la vida, como aprender a montar en bici".

En el caso del premio de literatura juvenil Gran Angular, también dotado con 35.000 euros, el jurado, compuesto por escritores, editores e investigadores, ha valorado que 'La cuarta vida de Blanca Cuervo' es un "retrato certero y doloroso de la realidad que vive una parte de la juventud para la que soñar con el futuro resulta difícil y, a veces, imposible".

Se trata, dice el jurado, de "un thriller construido con inteligencia a través de diferentes puntos de vista y una invitación a reflexionar sobre el lado oscuro de las salidas fáciles".

La entrega de los premios, al que han optado 208 obras en el caso El Barco del Vapor y 106 en Gran Angular, tendrá lugar el 12 de mayo en una gala en Madrid y, según ha informado la editorial, los libros están a la venta en librerías desde este jueves.

En rueda de prensa, Hatero ha definido su novela como "iniciática" y ha revelado que siempre ha querido escribir una.

"La novela narra el verano de Martín desde una óptica costumbrista, pero con aventuras, conflictos, emociones y humor" ha dicho el autor, que ha reconocido que el protagonista "es un poco Josan, un niño repelente que desde su inocencia da mucho juego para contar sus veranos en el pueblo con notas de comedia".

Josan Hatero (Barcelona, 1970) es escritor y guionista. Debutó en la literatura infantil y juvenil con la obra 'Volverán a por mí' (La Galera, 2011) a la que siguieron otros títulos como 'Disfraz de héroe' (Edebé, 2018) o 'El insoportable Cornelius Bloom' (Edebé, 2021).

De su última narrativa destaca la novela 'La intimidad de los viajeros' (Destino, 2021) y sus incursiones en el thriller con 'La cosecha pálida' y 'La última bestia', ambas publicadas por la editorial Roca, en 2022 y 2025, respectivamente.

En 2024, ganó el premio Edebé de literatura infantil con 'La guerra de Nico' que ha sido traducido al alemán, al italiano, al turco y al esloveno.

Por su parte, en la rueda de prensa, la ganadora del premio SM de literatura juvenil Gran Angular, Alba Quintas ha mostrado su sorpresa por recibir el premio y ha explicado que su thriller aborda la desaparición de una chica, un asunto que le da la oportunidad de tratar temas actuales de la adolescencia.

"Para mí la literatura juvenil tiene que hablar del autodescubrimiento y del lado oscuro de las limitaciones, lo que no puedes conseguir, se puede ver como una tragedia pero está escrito desde el optimismo", ha dicho.

Quintas ha comentado que si bien es "una novela de sueños rotos", el libro tiene mucha esperanza y pese al drama de la desaparición de la adolescente, confía en que el lector "se quede con buen sabor de queda".

Alba Quintas (Madrid, 1994) es novelista y dramaturga. Comenzó su aventura en el mundo editorial a los 17 años como ganadora del premio Jordi Sierra i Fabra y desde entonces no ha dejado de contar historias.

Ha publicado novelas como 'La flor de fuego', 'El silencio de la princesa Midas (finalista del premio Gran Angular en 2025) y la saga 'Liceo Septem'.

Además, fue la dramturga de la adaptación teatral de la novela 'Celia en la revolución' de Elena Fortún, en el Centro Dramático Nacional. Otras de sus obras han sido representadas en el Teatro del Barrio, en Madrid. EFE