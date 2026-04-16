Griezmann, Sorloth y Le Normand, frente a su pasado

Madrid, 16 abr (EFE).- Antoine Griezmann, Robin Le Normand y Alexander Sortloth disputarán la final de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad y su pasado, una vez que los tres jugaron en el club donostiarra con un impacto indudable, de los 221 encuentros del central internacional español a los 202 del atacante francés pasando por los 90 del delantero noruego, que anotó 24 goles por los 52 que logró ‘El Principito’ en ese club.

El último en salir del equipo donostiarra, directamente rumbo al Metropolitano, fue el central, campeón de la Eurocopa 2024 con España y fichado ese mismo verano -ya estaba acordado antes su traspaso- por el Atlético, que pagó 34,5 millones de euros más cinco en variables, según las cifras de las que informó el club donostiarra.

Entonces, Le Normand se despidió de la entidad que lo fichó para su filial en 2016, desde la cantera del Brest. Tenía 19 años. Ha jugado en la Real durante ocho campañas, con 82 choques en el segundo conjunto y 221 con el primer equipo, con el que, de hecho, se proclamó campeón de la Copa del Rey 2019-20 en 2021 (se pospuso la final por la pandemia de Covid-19), con él como central titular en la final ganada por 0-1 al Athletic Club en el estadio La Cartuja.

Antoine Griezmann también creció y se hizo futbolista en la Real Sociedad. Fichó por ella con 14 años para sus categorías inferiores, superó etapas y alcanzó el primer equipo en 2009-10, cuando debutó el 2 de septiembre de 2009 en un encuentro de la Copa del Rey frente al Rayo Vallecano. La Real estaba entonces en Segunda División. Vivió el regreso a la máxima categoría en 2010 e incluso a la Champions en 2013.

El atacante francés disputó 202 partidos y marcó 52 goles, antes de su traspaso al Atlético de Madrid en el verano de 2014, con el conjunto rojiblanco como vigente campeón de Liga justo antes, en 2013-14, para hacer historia en el club madrileño, del que es su máximo goleador en 123 años, con 211 goles en 491 partidos jugados.

Alexander Sorloth no fue directamente de la Real Sociedad al Atlético de Madrid. Cedido por el Leipzig durante dos años, sin que el club vasco ejerciera la opción de compra, el Villarreal adquirió sus derechos del conjunto alemán para la campaña 2023-24. Para el curso pasado, en 2024-25, fue vendido a su actual equipo, con el que competirá en la final de la Copa contra su anterior conjunto.

En sus dos años en la Real, Sorloth jugó 90 partidos entre todas las competiciones, con 24 goles. En el Atlético suma cien en el mismo tiempo, con 41 tantos. EFE