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Fiscalía solicita al juzgado que impulse la querella por acoso contra el alcalde de Móstoles para que se investigue

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La Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado el impulso procesal de una querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y el Partido Popular, por el caso de presunto acoso y agresión sexual a una exedil para que se incoen diligencias de investigación.

Así consta en un escrito dirigido a la Sección de Violencia sobre la Mujer, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se expone que la querella ya ha sido registrada, pero que sin embargo hasta la fecha no se ha iniciado el correspondiente procedimiento judicial.

La querella se presentó el pasado mes de febrero en los juzgados de Móstoles por parte de la exconcejal del Partido Popular en Móstoles tras denunciar internamente, sin éxito, una situación de presunto acoso a manos del regidor.

En la querella, la exedil atribuye al alcalde y al PP la presunta comisión de varios delitos, entre ellos acoso sexual y laboral, coacciones, lesiones, delitos contra la integridad moral y revelación de secretos.

Ante la ausencia de pasos procesales, la Fiscalía ha instado a que se dicte un auto de incoación y se inicien diligencias previas, con el objetivo de avanzar en la investigación y esclarecer los hechos denunciados. Asimismo, solicita que se le dé traslado de las actuaciones para su seguimiento.

El documento refleja la preocupación del Ministerio Fiscal por "el tiempo transcurrido" sin avances procesales, lo que ha motivado esta petición de activación judicial.

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