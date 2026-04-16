Feijóo reafirma su rechazo a regularizar inmigrantes con antecedentes policiales y carga contra la ministra portavoz

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado este jueves su rechazo a regularizar inmigrantes con antecedentes policiales y ha cargado contra la ministra portavoz Elma Saiz tras criticar las declaraciones que hizo la víspera y por no aclarar en sede parlamentaria cuántas personas se van a acoger a ese proceso de "regularización masiva".

"Si un Gobierno no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales no debería formar parte una persona y menos la portavoz de ese Gobierno", ha declarado Feijóo, un día después de la que Saiz acusara a Feijóo de "desconocimiento o mala fe" por decir que el Gobierno permitirá obtener el permiso de residencia a inmigrantes que han abusado de una mujer. Según la ministra, carecer de antecedentes es y sigue siendo "un requisito imprescindible" para cualquier normativa en materia de extranjería.

Este miércoles, Feijóo ya acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "negarse" a dar información al Congreso acerca de cuántos inmigrantes van a ser regularizados tras el real decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros y alertó contra el "disparate" regularizar "a granel" a personas con "antecedentes policiales" o que "han abusado de una mujer".

Ante las críticas del Gobierno a sus palabras por hablar de antecedentes penales, Feijóo ha puesto el foco en los antecedentes policiales y ha recalcado que si la ministra portavoz "no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales no debería formar parte" del Consejo de Ministros.

ALUDE AL AVISO DEL COMISARIO EUROPEO DE MIGRACIONES

En este sentido, el jefe de la oposición ha reiterado que "no tiene precedentes" que el Gobierno "acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales".

Feijóo ha avisado del "efecto llamada" que "está produciendo una regularización indiscriminada de todas las personas que hayan entrado irregularmente en España a 1 de enero del año 2026" y ha recalcado que "no existe antecedente" de esto "en ningún país europeo".

Feijóo ha destacado además que el propio el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha señalado que hay países que están "solicitando la suspensión del espacio Schengen, es decir, el derecho de los ciudadanos que residen en Europa a poder circular por el resto de los países de la Unión Europea como consecuencia de esta improvisada y disparatada regularización masiva e indiscriminada de cerca de un millón de personas".

RECURSOS A LOS TRIBUNALES DE LAS CCAA POR LA REGULARIZACIÓN

Una vez más, Feijóo se ha quejado de que Elma Saiz no aclare cuántas personas "pueden ser susceptibles de regularización". "No ha contestado a la Cámara, nos ha negado el dato y reitero, no se puede regularizar a una persona que tenga antecedentes policiales", ha abundado.

Después de que varias comunidades autónomas hayan avanzado que recurrirán a los tribunales esta regularización extraordinaria de migrantes, Feijóo ha indicado que cada autonomía "hará lo que considere oportuno", consultando a sus asesorías jurídicas.

"Es evidente que la mayoría de las comunidades autónomas ya han anunciado que van a recurrir y otras tienen su tiempo y me parece muy bien. Cada una tiene sus imputs, su tiempo y su calendario", ha manifestado.

ALDAMA "FORMABA PARTE" DEL GABINETE DE ÁBALOS

Por otra parte, Feijóo se ha referido al juicio por el 'caso mascarillas' que se siga en la Audiencia Nacional y ha señalado que nunca había habido tantos sumarios abiertos, ni nunca los miembros del Gobierno, del PSOE y de la familia del presidente "han estado en tantos banquillos".

Feijóo ha indicado que lo que se está viendo estos días en el Supremo no es una "práctica aislada", sino una práctica continuada que no afecta solo al Ministerio de Transportes, sino que también al Partido Socialista, al Gobierno y al entorno familiar del presidente del Gobierno.

Así ha reaccionado al ser preguntado por las declaraciones de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, que admitió en su declaración ante el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama estaba "muchas veces" en el despacho del exministro José Luis Ábalos.

"Todo el mundo sabe que el Aldama formaba parte de forma directa o indirecta del gabinete del ministro. El señor al Aldama y el señor Koldo pues tenían negocios y tenían negocios con el visto bueno y la comprensión y la participación de los altos cargos del Ministerio de Transportes, encabezados por el propio ministro de Transportes hoy en la cárcel y en el banquillo del Tribunal Supremo", ha relatado, en alusión a Abalos.

Según el jefe de la oposición, esto fue "una práctica continuada durante varios años en el Ministerio de Transportes". "Acredita, por tanto, que estamos viviendo probablemente la etapa de mayor corrupción política en 47 años de democracia española", ha finalizado.