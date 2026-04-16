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Exportero austríaco internacional Manninger muere en accidente de coche a los 48 años

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Viena, 16 abr (EFE).- El exportero austríaco Alexander Manninger, 33 veces internacional con la selección de su país y con una trayectoria de 24 años en clubes como el Arsenal, la Juventus y el Liverpool, murió este jueves a los 48 años a causa de un accidente de coche, informó la Federación austríaca de fútbol ÖFB.

El exfutbolista viajaba solo en su vehículo cuando fue embestido esta madrugada en un paso a nivel sin barreras por un tren de cercanías en la región de Salzburgo, el oeste del país alpino.

Mientras el maquinista y los 25 pasajeros del tren resultaron ilesos en el accidente, los servicios de emergencia intentaron sin éxito reanimar a Manninger, quien murió por las heridas sufridas.

En un comunicado, el director deportivo de la ÖFB, Peter Schöttel, destacó que el exjugador fue un "embajador excepcional" del fútbol austriaco y todo un ejemplo para los jóvenes porteros.

"Su profesionalismo, serenidad y fiabilidad lo convirtieron en una pieza fundamental de sus equipos y de la selección nacional. Sus logros merecen el máximo respeto y serán inolvidables", dijo.

Manninger, que comenzó su carrera en 1994 en el Austria Salzburg, se convirtió en 1997 en el primer austríaco en jugar en la Premier League inglesa al fichar por el Arsenal, donde permaneció cinco años.

Como integrante del club londinense -habitualmente como portero suplente- conquistó un título liguero y una Copa FA en la temporada 1997/98 bajo el mítico técnico Arsène Wenger.

Tras cinco años en Inglaterra, pasó la mayor parte de los siguientes 10 años en Italia, donde defendió las porterías de clubes como la Juventus, el Udinese, y el Siena, entre otros.

Hasta al final de su carrera, Manninger se mantuvo en la élite del fútbol europeo, al firmar en su última temporada (2016/17) con el Liverpool, tras pasar cuatro años en el Augsburgo alemán.

Como arquero suplente también integró el plantel de la selección austríaca que disputó la Eurocopa de 2008, disputada en Austria y Suiza, y que terminó con el título para la España dirigida por Luis Aragonés. EFE

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