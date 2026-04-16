El obispo Munilla compara la guerra y el aborto como violencia "contra los inocentes"

Alicante, 16 abr (EFE).- El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha alertado este jueves que la "condena moral" a la guerra y al aborto tienen "la misma lógica" porque se trata de una violencia "absolutamente injusta contra los inocentes".

El obispo ha pronunciado estas palabras en la homilía de la solemne misa oficiada este jueves ante centenares de alicantinos al término de la romería al monasterio de la Santa Faz, a donde se prevé que caminen más de 300.000 personas.

Munilla ha criticado además la propuesta de incluir el derecho al derecho en la Constitución porque se produce en el contexto de "una política que pisotea la ética".

"En este momento de la historia se enfrentan dos alternativas: Una ética que ilumina la política o una política que pisotea la ética", ha proclamado.

Ante un auditorio en el que estaba el president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, entre otros muchos políticos y representantes de la sociedad civil, el obispo ha llegado a esta conclusión tras citar unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta cuando le dieron el Nobel de la Paz, en 1979, de las que ha recordado que dijo que "sin duda el aborto es también guerra".

En esta línea, Munilla ha incidido en que "atentar contra los inocentes es una de las heridas más profundas que puede infligirse a la Humanidad" y ha proseguido en que "no hay causa, interés particular, ideología ni estrategia que justifique la eliminación del que no puede defenderse".

"Y cuando se olvida este principio, más aún cuando se justifica, la sociedad se desmorona espiritualmente", ha subrayado ante de insistir en que ante esta "encrucijada" hay que escoger entre "la idolatría del poder o la fidelidad a la conciencia ética", sin "neutralidades cómodas". EFE

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