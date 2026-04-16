El Liverpool confirma la rotura del tendón de Aquiles de Ekitike

Londres, 15 abr (EFE).- El francés Hugo Ekitike, delantero del Liverpool, sufre una rotura del tendón de Aquiles que le hará perderse lo que resta de temporada y el Mundial de 2026 después de salir entre lágrimas del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

El Liverpool confirmó el percance del futbolista después de que este se resbalara en el césped de Anfield en la derrota por 0-2 contra el PSG y abandonara el partido entre lágrimas y en camilla.

Los 'Reds' no han especificado el tiempo de recuperación, pero se estima que estará entre nueve y doce meses de baja, lo que provocará que se pierda la cita mundialista y no pueda reaparecer hasta 2027.

"Daremos más actualizaciones a su debido tiempo, con Hugo recibiendo todo el apoyo del Liverpool", confirmó el club inglés en un comunicado.

Ekitike, que llegó el pasado verano a Anfield procedente del Eintracht Frankfurt, estaba siendo una figura destacada en la irregular temporada del Liverpool con 17 goles en 45 partidos entre todas las competiciones. EFE