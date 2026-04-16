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El Govern no ha concretado aún la "fórmula" para participar en la gobernanza de El Prat

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Barcelona, 16 abr (EFE).- El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha explicado este jueves que el Govern "quiere explorar fórmulas para poder participar en la estrategia y la gobernanza" de los aeropuertos catalanes, pero que aún debe concretar cómo puede hacerlo.

En declaraciones a SER Catalunya, Dalmau ha dicho que Barcelona necesita "un aeropuerto de primera", lo que pasa por ampliar el actual con el máximo respeto medioambiental posible, y también "encontrar las fórmulas para que la Generalitat pueda participar en la gestión".

"El Govern quiere explorar fórmulas para poder participar en la estrategia y la gobernanza. De qué manera será no lo puedo decir porque aún no hemos llegado a este punto", ha indicado Dalmau.

Sus palabras llegan después de que ayer miércoles el presidente catalán, Salvador Illa, dijera que la Generalitat participará en la gobernanza de los aeropuertos de la autonomía "de forma bastante inmediata".

Preguntado sobre si en Cataluña puede replicarse el modelo adoptado por Euskadi, Dalmau ha explicado que la labor del Govern pasa ahora por desarrollar la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, una estructura que agrupará las competencias catalanas y que se incluyó en el acuerdo de investidura con ERC.

En relación con la negociación presupuestaria con ERC, el conseller ha asegurado que "confía" en la palabra dada por los republicanos, de modo que puedan entrar en vigor unas nuevas cuentas antes de las vacaciones de verano.

Ha remarcado que en Cataluña existe una "mayoría progresista" que ha demostrado en anteriores ocasiones que "puede entenderse".

Ha destacado, en concreto, el pacto sobre una nueva financiación autonómica y el traspaso de Rodalies, cuestiones que "no son anécdotas".

Dalmau también ha reivindicado que Illa ha "abierto una nueva etapa" en Cataluña y que muestra de ello es la concentración de grandes eventos en Barcelona en las próximas fechas: la reunión mundial de progresistas este fin de semana, la próxima visita del Papa o el inicio del Tour de Francia.

"Todo pasa por Cataluña", ha señalado el conseller de la Presidencia. EFE

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