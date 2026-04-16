Díaz anima a inmigrantes a denunciar el abuso laboral aunque estén en situación irregular

Madrid, 16 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que las personas inmigrantes que trabajan en España "tienen derechos laborales, aunque su situación administrativa sea irregular", razón por la que ha animado a denunciar los abusos en el ámbito del trabajo.

Tras criticar "la brutalidad" con la que el PP se está oponiendo al proceso extraordinario de regularización puesto en marcha por el Gobierno, Díaz ha querido aprovechar "para hacer pedagogía" y recordar a los trabajadores extranjeros que en España pueden denunciar "si están sufriendo algún tipo de abuso laboral".

"Me dicen muchas personas que no denuncian porque su situación administrativa no es regular y no acuden a los tribunales, pero aprovecho para hacer pedagogía", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de participar en un evento con cooperativistas del ámbito cultural.

"Esas personas que a día de hoy todavía no hayan tramitado el expediente de regularización, que si en sus puestos de trabajo se están vulnerando sus derechos salariales, de jornada, de tiempo, descanso, de prevención de riesgos, lo que sea, por favor que acudan a los tribunales", ha explicado.

"España es hoy un referente en el mundo justamente por esta medida, somos la antítesis de lo que está haciendo el señor Trump en Estados Unidos, por cierto, causando un dolor grave en su país", ha añadido.EFE