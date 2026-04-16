Carla Osma seguirá en Movistar Estudiantes hasta 2028

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- La alero española Carla Osma (Madrid, 2006) continuará en Movistar Estudiantes hasta 2028 tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, según informó este jueves el club madrileño, una renovación que garantiza su continuidad durante las dos próximas temporadas dentro del proyecto de las 'Women in Black'.

Osma, de 1,82 metros, llegó al conjunto colegial procedente de la NCAA, donde jugó en Kansas University, con una media de 12,7 minutos por partido en 27 encuentros, en los que aportó 2,2 puntos y 2,0 rebotes, y ha continuado su progresión tras debutar en Liga Femenina Endesa con el propio Estudiantes.

Formada en el Real Canoe, la madrileña es, además, una habitual en las categorías inferiores de la selección española.

En el plano internacional, la jugadora ha logrado tres medallas en los últimos veranos con España: plata en el Europeo sub-16 de 2022, bronce en el sub-18 de 2023 y plata en el sub-18 de 2024, resultados que refuerzan la apuesta del club por el talento joven y la continuidad de su plantilla. EFE