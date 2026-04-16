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116 días de incertidumbre, desconfianza y reproches para un pacto en Extremadura

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Carlos González de Rivera

Mérida, 16 abr (EFE).- El anuncio de un acuerdo de gobierno en Extremadura entre PP y Vox cierra un periodo de incertidumbre de 116 días desde la celebración de las elecciones autonómicas anticipadas del pasado 21 de diciembre marcado por la desconfianza y los reproches que se han lanzado los dirigentes de ambos partidos, tanto a nivel nacional como regional.

21 de diciembre

El PP gana las elecciones autonómicas en Extremadura con 29 escaños y el 43,1 % de los votos, sin alcanzar la mayoría absoluta.

Vox, la tercera fuerza del arco parlamentario, sube hasta los 11 diputados (16,9 %)

11 de enero

El líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que pedirán entrar en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías, según la representación obtenida en las elecciones autonómicas.

13 de enero

El PP remarca su voluntad de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con Vox bajo las premisas de la estabilidad política, la mejora de las condiciones de vida de los extremeños, el respeto a los resultados electorales y la lealtad a Extremadura.

Abascal supedita un eventual pacto a un cambio “claro y real” de políticas, especialmente en inmigración, fiscalidad y aplicación del Pacto Verde.

19 de enero

El PP informa de que Vox ha comunicado por correo electrónico la ruptura de las negociaciones, a veinticuatro horas de la constitución del Parlamento regional.

Vox niega haber roto y habla de “paralización”, aunque muestra su disposición a seguir dialogando pese a calificar de “insulto” la oferta del PP.

20 de enero

El popular Manuel Naharro es elegido presidente de la Asamblea de Extremadura por mayoría simple, con los únicos votos de su grupo.

27 de enero

PP y Vox acuerdan fijar una fecha para retomar las negociaciones, aunque no la hacen pública.

4 de febrero

Nuevo cruce de reproches entre PP y Vox en redes sociales que encona la negociación, un día antes de la apertura del periodo de consultas previo a la propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta.

16 de febrero

La candidata a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, manifiesta que el feminismo que defiende "es el feminismo que defiende Vox".

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, afirma que "sobra ruido y falta trabajo serio" en las negociaciones.

23 de febrero

PP y Vox anuncian que sus direcciones nacionales cogerán el timón de las conversaciones en Extremadura para retomarlas desde cero y evitar una repetición electoral.

Los populares lanzan el 'Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica' que no gusta a Vox.

26 de febrero

La reunión entre los equipos negociadores prevista en Mérida se suspende, al parecer, por el malestar de Vox a que se haya filtrado el encuentro, según fuentes populares.

2 de marzo

Las negociaciones avanzan sin prisa y sin reuniones formales, en la víspera del inicio de la primera sesión de investidura de María Guardiola.

4 de marzo

Guardiola no consigue la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura por el voto en contra de toda la oposición. El resultado se repite dos días después.

Vox presenta un documento con 23 medidas para apoyar a Guardiola.

13 de marzo

PP y Vox pactan un decreto-ley para evitar la paralización administrativa con un Ejecutivo en funciones.

El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, destaca que cuando las negociaciones se hacen con discreción “los acuerdos llegan” y confirma avances para alcanzar un acuerdo de Gobierno “cuanto antes”.

17 de marzo

El secretario general del PP, Miguel Tellado, que se ha unido al equipo negociador, desvela que PP y Vox estudian un acuerdo de 76 puntos para un pacto a cuatro años.

20 de marzo

La mayoría de PP y Vox en la Mesa de la Asamblea rechaza la celebración de un pleno extraordinario de control al Gobierno en funciones mientras continúan las negociaciones para la formación del Ejecutivo.

24 de marzo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que la negociación está "muy adelantada" en Extremadura.

25 de marzo

Representantes de ambos partidos comparecen de urgencia ante los medios, tras reunirse en Mérida, para desmentir un principio de acuerdo, aunque reconocen la buena marcha de las negociaciones.

9 de abril

La Asamblea convalida el decreto-ley sobre los gobiernos en funciones pactado por PP y Vox.

El PP da por hecho el acuerdo, pero Fernández Calle advierte: si hay presidenta "será porque nosotros queremos y nos da la gana".

10 de abril

PP y Vox sacan su primer comunicado conjunto para anunciar que esperan resolver pronto los flecos para formar gobierno en Extremadura

16 de abril

Guardiola y Fernández Calle informan de que ambas partes han firmado un acuerdo basado en 61 puntos y 74 medidas. EFE

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Viernes, 17 de abril de 2026

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