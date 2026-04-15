Valdemoro: Cuando jugaba con la selección tenía más presión, era el nombre reconocido

Carlos Mateos Gil

Madrid, 15 abr (EFE).- Amaya Valdemoro (Madrid, 1976) es una de las grandes leyendas del baloncesto español, no sólo por su palmarés sino porque fue el primer gran referente de la disciplina en el ámbito femenino. Hoy esa responsabilidad está más repartida que en su época, donde sentía "presión" cuando jugaba con la selección al ser la gran figura.

Sus tres anillos de campeona de la WNBA son historia y marcan el camino para jugadoras talentosas que van a desembarcar pronto en la liga estadounidense, como Awa Fam, Iyana Martín o Marta Suárez, a las que recomienda "que disfruten de lo conseguido" y que sean "esponjas".

En vísperas de la Final a Seis de la Euroliga, que se disputará en Zaragoza y en la que ella ejercerá como comentarista de Movistar Plus+, Valdemoro concede una entrevista a EFE y repasa varios asuntos de actualidad.

Pregunta (P): ¿Qué espera de la Final a Seis de la Euroliga?

Respuesta (R): Que sea un súper espectáculo, que la gente se lo pase espectacular y que haya presencia española en la final.

P: ¿Pueden ser el respaldo de la grada y la localía un elemento que ayude a reducir esa diferencia entre el Casademont Zaragoza y el Fenerbahce si se enfrentan?

R: Yo creo que ha sido muy importante para el Casademont siempre la marea roja. Es importantísimo el empuje, el apoyo que tiene, el idilio que hay, la comunicación entre afición y equipo. Desde luego que puede ser un factor muy, muy importante.

P: ¿Cómo de difícil es ganar una Euroliga? Usted lo consiguió al principio de su carrera y luego ya no pudo repetir.

R: Dificilísimo. Yo he perdido seis finales, con eso te digo todo. Es muy, muy, muy, muy difícil. Y más cuando en esta edición te enfrentas a un equipazo como el Fenerbahce, que en el papel da miedito. Cualquier título es muy difícil, pero la Euroliga más, porque están los mayores talentos y los mayores presupuestos.

P: Tiene tres anillos de la WNBA. ¿Es de lo que más orgullosa se siente en su carrera?

R: No. Creo que he tenido muchísima suerte, pero yo de mi carrera estoy orgullosa de lo duradera que ha sido, de la suerte que he tenido de ser la primera en muchas cosas. Creo que eso es de lo que más orgullosa estoy.

P: ¿Ve a Awa Fam, recientemente elegida en el top 3 del draft, convirtiéndose en una jugadora determinante allí?

R: Sí, claro, lo tiene en sus manos. Tiene el talento, el cuerpo y la cabeza para triunfar. Ahora lo que tiene que hacer es trabajar con humildad e ir comerse el mundo.

P: ¿Cuál es el mejor consejo que puede darle tanto a ella como a Iyana y a Marta, que también han sido seleccionadas en ese draft?

R: Que disfruten de lo conseguido, que sean auténticas esponjas de la forma en la que se trabaja allí, de cómo se vive el baloncesto, de la forma en la que tienen que entrenar. Y que sean exigentes con ellas mismas, constantes, que le pongan muchas horas de trabajo.

P: Ahora ellas van a ser las referentes para las niñas como usted lo fue en su día. ¿Cómo se convive con eso? ¿Pesa mucho?

R: En mi situación, yo sí que tuve bastante estrés y presión porque era la única. En el caso de ellas son muchas, va a haber seis jugadoras a lo mejor este verano o quién sabe si luego firman más agentes libres, se pueden dividir un poco esa presión. Pero tengo que decir que tenía más presión cuando jugaba con la selección, porque 'Amaya' era el nombre reconocido. No se piensa porque a mí me gustaba tanto jugar que seguía, independientemente de si hay más ojos en ti. Yo donde notaba presión era en la selección.

P: Decía que la presión de jugar en la WNBA está ahora más repartida. También sucede en la selección. ¿Cuál puede ser el techo de España en el próximo Mundial?

R: Soy súper exigente con la selección porque tenemos el talento. Yo creo que tienen equipo para estar luchando por las medallas. Pero, como siempre, como se ha hecho en la federación y con los equipos nacionales y de base, es ir fase por fase. EFE