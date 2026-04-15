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El Congreso propone adaptar la normativa a la realidad de los pequeños municipios

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Madrid, 15 abr (EFE).- El Congreso ha propuesto este miércoles adaptar las leyes para facilitar la gestión de los municipios de menos de 20.000 habitantes, mediante cooperación entre distintas administraciones o flexibilidad en los procedimientos.

Se trata de una iniciativa socialista aprobada por 18 votos a favor y 17 en contra en la Comisión de Política Territorial del Congreso.

Las medidas propuestas son: reforzar la cooperación entre administraciones; garantizar el apoyo de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes; e impulsar herramientas para copiar las soluciones entre territorios, para mejorar la funcionalidad de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

La proposición no de ley del grupo socialista, que reconoce “la necesidad de revisar el marco normativo aplicable a los municipios de menor población”, ha sido defendida por el diputado Luis Antonio Gómez Piña, y ha recibido el apoyo expreso del portavoz de Sumar.

“Es imprescindible acomodar el marco jurídico vigente a la realidad municipal”, ha expresado el diputado de Sumar Francisco Sierra, mientras que el socialista ha señalado las dificultades por la falta de medios que sufren los pequeños municipios.

“Se trata de la gestión diaria en condiciones muy exigentes, de alcaldes que, con estructuras mínimas, hacen lo que pueden para que sus vecinos tengan los mismos servicios que otros”, ha señalado Piña.

Por parte del PP, el diputado Antonio Cavacasillas ha reconocido que su grupo comparte el fondo de la propuesta, pero ha añadido que “no basta” con formulaciones genéricas, porque el Gobierno ha repetido durante años la promesa de modificar del estatuto de pequeños municipios, pero sin cumplirla.

"Esta cámara, hace casi dos años, aprobó una propuesta del grupo popular, más seria y ambiciosa”, que exigía una reforma real, con un régimen específico para los pequeños municipios, ha dicho Cavacasillas.

“Lo que hoy plantea el grupo socialista es una propuesta vaga, que aparenta una sensibilidad con el mundo rural mientras ignora que ya hay un mandato de esta cámara”, ha añadido el diputado del PP.

Además, se ha mostrado sorprendido porque el diputado socialista defina los pequeños municipios en su propuesta como los de menos de 20.000 habitantes, cuando es una referencia habitual en todos los foros la de poner el límite en los 5.000 habitantes.

“Nos gustaría saber por qué ahora cambian este marco conceptual”, ha expresado. EFE

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