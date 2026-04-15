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Canal: “Muchas veces dando al palo, por fin se ha logrado”

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Barreiros (Lugo), 15 abr (EFE).- El gallego Carlos Canal no escondió este miércoles su felicidad por haber logrado su primera victoria como ciclista profesional y, además, hacerlo en su ‘casa’, ya que lo consiguió en la segunda etapa de O Gran Camiño, que unió las localidades lucenses de Vilalba y Barreiros.

“Ganar en la carrera de casa es algo con lo que soñé desde que empecé en el ciclismo y desde que se empezó a hacer esta prueba. He venido todos los años, muchas veces dando en el palo y por fin se ha logrado”, declaró a los periodistas.

El ciclista del Movistar destacó el “increíble” trabajo de sus compañeros para “controlar” al grupo, pero especialmente de Iván Romeo y Nelson Oliveira porque “lo han dado todo secando todos los ataques porque hubo mucha gente que se ha querido adelantar al esprint tras una subida tan dura”.

“Sabía que mis compañeros se habían dejado la vida, y como picaba un poco para arriba, decidí lanzar desde muy lejos porque confiaba en sostener un esprint largo y así ha sido”, explicó.

Admitió que le gustaría tener “la misma ambición y las ganas de comerse el mundo” de su compañero Romeo, quien, pese a su juventud, transmite esa “ambición de luchar hasta el último metro” al resto de ciclistas del equipo telefónico.

“Después de ver cómo se ha dejado la piel por el equipo, no podíamos dejar el trabajo hecho a medio camino”, comentó Canal, para quien esta victoria da “tranquilidad” a los suyos para lo que resta de carrera. EFE

dmg/jl

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