Bustinduy pide al PP que "recapacite" y le advierte del "coste político" de no apoyar la prórroga de alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llamado al PP a que abandone su "actitud dogmática y cerril" y su "oposición improductiva que lo único que hace es agravar los problemas" y le ha pedido que apoye la prórroga de los alquileres. Además, ha advertido a esta formación del "coste político que van a pagar por oponerse a una medida que es de sentido común".

En declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona antes de mantener un encuentro con la vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, sobre temas relativos a vivienda, Bustinduy ha afirmado que el PP "hasta ahora no ha dado un solo argumento para oponerse a proteger a 1,6 millones de personas".

Ha destacado que "son cientos de miles de hogares los que a la hora de vencimiento de sus contratos en este año y en el que viene pueden afrontar subidas de un 40, un 50 o hasta un 70% del precio de sus alquileres". "Son familias que tienen escolarizados a sus hijos e hijas en los colegios del barrio. Son parejas que no pueden separarse porque no pueden afrontar el pago de dos alquileres separados. Es gente joven que va a tener que volver a vivir a casa de sus padres", ha señalado. "Esa gente es de izquierdas y de derechas, esa gente vive en todas las comunidades autónomas", ha resaltado.

El ministro ha afirmado que "conocimos hace poco" que el PP "tiene entre sus votantes el doble de inquilinos que de caseros; son también sus votantes, no van a poder explicárselo". Por eso, ha llamado a esta formación a que "recapacite sobre el coste político que van a pagar por oponerse a una medida que es de sentido común" y que "lo único que hace es asegurar dos años de estabilidad con las mismas condiciones, con el pago religioso de los alquileres a los propietarios, nadie sale perdiendo con esto". "Sus propios votantes no van a entender que se opongan a cualquier mecanismo para aliviar la formidable crisis de vivienda que sufren las familias en este país", ha aseverado.

El ministro ha agradecido al Gobierno de Navarra su "labor de pedagogía e información" al enviar cartas a 10.000 inquilinos para informarles de su derecho a solicitar esta prórroga de dos años de los contratos de alquiler. En este sentido, ha advertido de "maniobras de intimidación por parte de grandes tenedores y grandes fondos financieros que están chantajeando a sus inquilinos para disuadirles de solicitar la prórroga".

"Los únicos que tienen algo que temer frente a la prórroga de los alquileres son quienes se están lucrando de manera desmedida convirtiendo la vivienda en un activo financiero a costa de expulsar a las familias de sus casas", ha manifestado.

ALQUILERES DE TEMPORADA

Por otro lado, el ministro ha recordado que "desde hace muchos meses" hay en el Congreso una ponencia para la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, "que es el mecanismo que se ha empleado para sortear de manera fraudulenta la regulación de las zonas tensionadas establecida por la ley de vivienda". "Si esa ley no es realidad ya es por falta de voluntad política. Es porque el Partido Popular, Vox y Junts per Cataluña hasta ahora no han querido aprobarla", ha reprochado.

"Por tanto estamos ante una cuestión clara en la que hay que decidir de qué lado se está. La regulación está lista en el Congreso de los Diputados", ha remarcado. "Habrá quien se posicione del lado de las familias trabajadoras y habrá quien se posicione del lado de los grandes fondos financieros que están utilizando la vivienda como un inmenso mecanismo para aspirar riqueza de la sociedad", ha manifestado.

El ministro ha lamentado que "toda la riqueza que se genera a través del trabajo" y "todas las cifras de desarrollo económico que está teniendo el país tienen un agujero negro que es la vivienda". Además, ha destacado que "es completamente improductiva, no está generando ningún valor agregado, no está generando empleo ni inversión". "Lo que hacen estos grandes especuladores es aspirar riqueza de la economía para convertirla en beneficio privado. En muchos casos con grandes grupos transnacionales que ni siquiera pagan los impuestos que les correspondería aquí en España", ha criticado.

Por ello, ha insistido en que "la cuestión es meridiana": "¿A quién se defiende? ¿A los inquilinos y las inquilinas o a esos grandes fondos internacionales?", se ha preguntado.

Por su parte, la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha afirmado que "el alquiler fraudulento de habitaciones, los contratos de temporada, era una fuga de la ley de vivienda de la que se advirtió desde el principio". Al respecto, ha avanzado que, desde el Gobierno de Navarra, se está estudiando la posibilidad de aprobar una regulación que "ponga coto a esta fórmula de infravivienda, porque no son estudiantes, son familias enteras y menores residiendo en habitaciones".