70-64. El Spar Girona vence con seriedad al Reyer Venezia y ya es semifinalista

Zaragoza, 15 abr (EFE).- El Spar Girona completó este miércoles un serio y trabajado partido en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza para someter al Reyer Venezia (70-64) y pasar a las semifinales de la Final a Seis de la Euroliga Femenina, donde les espera el Fenerbahce.

Al duelo, el primero de los que se disputarán hasta el domingo, llegaba el conjunto de Roberto Íñiguez con el potencial ofensivo que proporciona Mariam Coulibaly, pero con las bajas de Arica Carter y Marta Canella.

El encuentro también era una incógnita en lo que respecta a antecedentes, pues no se habían cruzado antes ambas escuadras y, para mantener el suspense, comenzó igualado, con las italianas más intensas desde que Mariella Santucci inaugurara el marcador con un triple a los 50 segundos.

Pero el Spar Girona no se arrugó y, guiadas por Coulibaly, pasado el ecuador del cuarto lograron ponerse por delante con otro triple de Laura Quevedo (10-8), para no soltar la iniciativa hasta casi el final de los primeros diez minutos, que concluyeron con máxima igualdad, 19-19, gracias a una potente reacción del Reyer.

El empate no se movió hasta pasados casi dos minutos del segundo cuarto, cuando Juste Jocyte consiguió un 2+1 que adelantó a la escuadra catalana (22-19).

En este periodo la intensidad ganó enteros, especialmente, en la defensa de las de Íñiguez, algo que, unido a la calidad de Coulibaly y Jocyte, propició que el conjunto gerundense llegara al descanso once puntos arriba (39-28).

La maliense (11 puntos) y la lituana (9 puntos) estaban siendo los puntales del Spar Girona, mientras el Reyer Venezia aguantaba gracias a una muy activa Ivana Dojkic, que al intermedio llegó con 7 puntos y tres asistencias.

Las italianas tenían que reaccionar si querían pasar a las semifinales y, poco a poco, fueron limando las distancias con el Spar Girona, con Dojkic como punta de lanza, para ponerse a solo cuatro puntos (47-43) a falta de 3 minutos y 40 segundos para el cuarto final.

No obstante, el equipo catalán aprovechó el poco tiempo que restaba para coger aire y ponerse a nueve puntos de distancia (56-47), un marcador cómodo pero no definitivo para afrontar los últimos diez minutos.

De hecho, el Reyer salió a por todas y se volvió a acercar a solo cuatro puntos en un inicio intimidante (56-51), pero las de Íñiguez supieron sufrir en un tenso y emocionante final para concluir con el 70-64 definitivo.

Un resultado ajustado, pero que les vale para afrontar el viernes el tremendo desafío de enfrentarse al poderosísimo Fenerbahce en las semifinales. EFE

-⁠ ⁠Ficha técnica:

70 – Spar Girona: (19+20+17+14): Juste Jocyte (18), Klara Holm (14), Laura Quevedo (3), Carolina Guerrero (5), Mariam Coulibaly (19) -cinco inicial- Pendande (2), López (4), Bibby (5).

64 – Umana Reyer Venezia: (19+9+19+17): Kaila Charles (6), Francesca Pan (7), Lorela Cubaj (13), Ivana Dojkic (19), Mariella Santucci (5) -cinco inicial- Villa (4), Mavunga (8), Holmes (2).

Árbitros: Josip Jurcevic, Veronika Obertova y Juozas Barkauskas. Eliminaron por faltas a Kaila Charles (m. 40).

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de la Final a Seis de la Euroliga Femenina, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 5.000 espectadores. EFE

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