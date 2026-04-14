Pradas insiste en que no es necesaria una prueba caligráfica suya en la causa de la dana

València, 14 abr (EFE).- La defensa de la exconsellera Salomé Pradas ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana de mantener la prueba caligráfica de una nota manuscrita que obra en la causa, en la que figuran apuntes sobre las indicaciones que se debían dar a la población en el mensaje Es-Alert.

Concretamente, se pueden leer apuntes sobre evitar desplazamientos en la provincia de Valencia, recomendación de que la gente se quedase en sus domicilios, anotaciones de los nombres de las comarcas de la Ribera Alta y Baixa, Horta Sud y la Hoya de Buñol, alejarse de los cauces y "elevarse" a primeras plantas y también sobre la movilización de la UME.

También aparece tachada lo que parece la palabra "confinamiento", y sobre ese tachón, "permanencia en casas".

La jueza ordenó la referida prueba para confirmar si esa nota había sido escrita por la entonces titular de Justicia e Interior, un extremo que la propia Pradas admitió, al tiempo que pedía no someterse a esa prueba caligráfica.

La instructora, sin embargo, mantuvo la citación por considerar necesaria dicha comprobación.

Ahora, en su recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, la defensa de Pradas insiste en que ya ha presentado un acta notarial en la que reconoce la autoría de dicho manuscrito y sostiene que la prueba "no cumple los requisitos de licitud, pertinencia y necesidad". EFE