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Más de 1.500 rayistas estarán en Atenas para la vuelta de cuartos

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Madrid, 14 abr (EFE).- El Rayo Vallecano afronta en dos días el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Conferencia frente al AEK Atenas pero no viajará solo a la capital griega, ya que más de 1.500 aficionados estarán en las gradas de Allwyn Arena para apoyar al equipo en busca del sueño de las semifinales.

El equipo franjirrojo ganó 3-0 en la ida en Vallecas y ese resultado, unido a la baja en el AEK del delantero serbio Luka Jovic, que no jugará por sanción, hacen a la afición del Rayo ser optimistas de cara al pase a las semifinales.

Por ese motivo la ilusión está desbordada entre la afición, que sueña con vivir un momento histórico en los 101 años de existencia del club. De esta forma más de 1.500 aficionados del Rayo estarán en Grecia para apoyar al equipo, algunos haciendo incluso escala en sus vuelos hacía Atenas.

Muchos de esos aficionados, para conseguir su entrada, hicieron cola la noche del partido el jueves frente al AEK para asegurarse una cuando abrieran las taquillas del estadio el viernes por la mañana, que colgaron el poco tiempo el cartel de 'todo vendido'.

Hasta ese punto ha llegado la euforia colectiva que se vive con este Rayo de Iñigo Pérez, que no renuncia incluso a llegar más lejos de las semifinales.

"Tenemos mucha ilusión y ojalá podamos cumplir el objetivo. Creo que es factible, sabiendo la complejidad, ganar la Liga Conferencia. No hay que ocultarse en el mensaje y estamos en ello", dijo Iñigo Pérez la pasada semana antes de la ida frente al equipo griego.

El Rayo llega a este partido en Grecia tras el duro revés sufrido en la Liga española con la goleada encajada frente al Real Mallorca que le deja solo tres puntos por encima del descenso. EFE

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