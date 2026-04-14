Estabilizado un incendio declarado anoche en la sierra de Orihuela (Alicante)

(Actualiza la NA2054 con la estabilización del incendio)

Alicante, 14 abr (EFE).- El incendio forestal declarado anoche en la sierra de Orihuela (Alicante), y que evoluciona de forma "muy favorable" tras los trabajos realizados durante la noche por los bomberos, ha quedado estabilizado a las 4 de la madrugada, según ha informado el Consorcio provincial de Alicante.

El Consorcio fue avisado sobre las 22:17 horas de un incendio en la zona cruz de la Muela, al comienzo de la subida y junto a la urbanización Montepinar, un lugar de difícil acceso.

Al no poder actuar los medios aéreos por ser ya de noche, se activaron los parques de Orihuela y Almoradí del Consorcio provincial, así como bomberos forestales para disponer de dotaciones de tierra que pudieran realizar las labores de extinción sobre el terreno.

La evolución es "muy favorable" tras los trabajos de la noche, el incendio ha sido dado por estabilizado a las 4.00 horas y a primera hora queda trabajando en la zona una unidad de bomberos forestales, según ha informado el Consorcio.

Los medios usados en este incendio han sido dos unidades de mando de jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba forestal pesada, una bomba rural pesada, un furgón de transporte de personal con un oficial, un suboficial, un sargento, dos cabos y ocho bomberos de los parques de Orihuela y Almoradí, más 2 unidades de bomberos forestales. EFE