El presidente de los obispos defiende a León XIV de los "ataques tan burdos" de Trump

Madrid, 14 abr (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha mostrado este martes su apoyo al papa León XIV tras las críticas y los "ataques tan burdos" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el pontífice.

"Quiero expresar una vez más la comunión con el papa, el apoyo al papa y el salir al paso de ataques tan burdos", ha manifestado Argüello en declaraciones a los medios tras participar en un acto en la Fundación Pablo VI.

Para el presidente de los obispos españoles, desde el principio de su mandato León XIV "ha querido hacer de la paz en el mundo y de la búsqueda de medios concretos para la paz, una de las líneas de fuerza de su pontificado".

"Agradezco esta oportunidad para poder decir en nombre de la Iglesia en España, de cada una de sus diócesis, de las realidades de todo tipo de la Iglesia, nuestro apoyo al papa en su búsqueda de caminos, de diálogo, de justicia, que hagan posible la paz", ha concluido.

Trump ha dicho que León XIV es "terrible en política exterior", en alusión a sus críticas contra la guerra en Irán, y le ha instado a "dejar de complacer a la izquierda radical".

Esto se añade a la publicación de una imagen que parece ser creada con inteligencia artificial en la que el presidente estadounidense se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

Al inédito ataque verbal del presidente de Estados Unidos contestó el propio pontífice este lunes reafirmando su compromiso con la paz y con un mensaje contundente: "No le tengo miedo a la administración Trump". EFE