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Sumar afirma que trabaja por una candidatura "amplia" pero sigue sin hablar de liderazgos

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Madrid, 13 abr (EFE).- Los partidos de la coalición Sumar que volverán a ir juntos en las próximas elecciones generales han afirmado este lunes que trabajan "con paso firme" para construir una candidatura de unidad en la izquierda "lo más amplia posible", incluyendo a Podemos, pero siguen sin hablar de posibles liderazgos.

Los cuatro partidos implicados en la refundación de la coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) han celebrado este lunes una rueda de prensa conjunta similar a la de la semana pasada en la que han asegurado que están dando pasos "firmes y seguros", pero no han dado ninguna pista sobre el nuevo nombre que tendrá la candidatura ni sobre posibles liderazgos.

"Nuestra firme voluntad es la de trabajar, sedimentar este proyecto político y programático, y centrarnos en las caras cuando toque y cuando sea el momento", ha dicho la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

Preguntada por cómo puede encajar la nueva coalición Sumar con un posible "tándem electoral" entre la número dos de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, alentado por los morados, ha respondido que están trabajando para que el espacio que están tejiendo "se consolide" y "se ensanche".

Por su parte, el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño, que es el otro representante de la coalición Sumar que ha participado en la rueda, ha destacado el acto que celebrarán el próximo domingo en Sevilla, al que han invitado a Podemos, y ha subrayado que están trabajando "a fuego lento".

Pero, al igual que su compañera, ha evitado hablar de posibles liderazgos y tampoco se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de celebrar unas primarias abiertas, como ha planteado este lunes en una charla en RNE uno de los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias.

"Este proceso político (de Sumar) tiene que llevar al lugar que ofrezca la candidatura más amplia posible y la candidatura que esté en las mejores condiciones posibles para revalidar el Gobierno de coalición, que para nosotros es lo más importante", ha asegurado el representante de Más Madrid.

Iglesias ha hecho la propuesta de primarias tras reconocer que las "desconfianzas" de Podemos hacia Sumar son "absolutas" y opinar que esto no se solucionará con reuniones, sino "midiendo fuerzas".

Poco después, Rufián ha escrito este mensaje en la red social X: "Mi opinión es que no hace falta opinar de todo. Sobre todo si esa opinión contribuye hoy a señalar o a dividir a otra izquierda. El cementerio de la izquierda está lleno de egos, clanes y verdades. A la gente le dan igual tus facturas políticas porque no puede pagar las suyas reales. Frentes comunes o muerte". EFE

(video)

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